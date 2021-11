Como definir funções em Among Us

Use a ventilação, mas não como o impostor. Boas-vindas à mais nova atualização de Among Us.

A última grande atualização de Among Us está disponível para os jogadores se divertirem, e vem com novas funções.

A Innersloth lançou uma nova atualização para Among Us em 9 de novembro. Apresentando novas funções, cosméticos e um sistema de níveis, a atualização é a maior lançada para o jogo até agora. Amogn Us estava um dos jogos mais populares no final de 2020, com mais de 1,5 milhão de jogadores simultâneos em setembro do ano passado, de acordo com a Innersloth. E com esta atualização, o jogo pode estabelecer novos recordes.

Um dos novos recursos que os fãs estão mais entusiasmados são as funções extras adicionadas ao jogo. Além do Tripulante e do Impostor, agora os jogadores de Among Us podem assumir as funções de Cientista, Engenheiro, Metamorfo ou Anjo da Guarda.

Como outras configurações de jogo em Among Us, as funções são totalmente personalizáveis. O anfitrião do lobby pode escolher adicionar pessoas a uma determinada função ou removê-la de seu jogo, ou até mesmo alterar a frequência com que as funções provavelmente aparecerão.

Para definir as novas funções em Among Us, o anfitrião do lobby deve clicar no computador presente na sala de espera do jogo, ou clicar no botão Personalizar na parte inferior direita da tela.

Screengrab via Innersloth

Em seguida, será aberta uma tela de “Configurações personalizadas” com todas as configurações gerais do lobby. Aqui, o anfitrião do jogo pode alterar o número de tarefas, o campo de visão do jogador e outros fatores do jogo. Nessa tela, o host deve clicar no ícone “Configurações da função”, semelhante ao ícone do Impostor, à direita do “Ícone do computador” no topo da tela.

Screengrab via Innersloth

Uma vez na tela “Configurações de função”, o anfitrião pode aumentar ou diminuir o número de pessoas que podem obter aquela função no jogo e com que frequência o jogo atribuirá essas funções. Ao mover o cursor em cada opção, uma descrição da função aparecerá à direita da tela.

Os fãs do jogo já podem baixar a atualização na plataforma de sua escolha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 10 de novembro.