Apesar de ter sido lançado em 2018, Among Us aumentou rapidamente em popularidade neste ano, já que muitos streamers populares pegaram o jogo, e ele provou ser uma grande fonte de conteúdo com sua jogabilidade cheia de ação. A disponibilidade do jogo em plataformas móveis também foi um dos fatores significativos por trás de seu sucesso e a contagem de jogadores continuou aumentando para níveis que a Innersloth, desenvolvedora do jogo, nunca poderia imaginar.

Embora jogos populares sejam excelentes para criar conteúdo e reunir amigos para testar a coragem uns dos outros, um aumento na contagem de jogadores para um jogo independente como Among Us também pode significar problemas de servidor. Among Us e a maioria dos jogos indie ajustam a capacidade de seus servidores de acordo com estimativas em suas contagens de jogadores esperados. Embora não haja nada de errado com isso, significa simplesmente que o desenvolvedor pode ser pego de surpresa quando milhões de jogadores decidem jogar ao mesmo tempo. E o erro “reliable packet 1 (size=16)” é apenas um dos erros que impedem os jogadores de se divertirem.

O erro carece de detalhes quando se trata do que você pode fazer para corrigi-lo sozinho e uma pesquisa do Google não retorna respostas do desenvolvedor. A Innersloth comentou sobre erros anteriores com códigos de tamanho diferentes no passado, mas ainda não há uma correção oficialmente recomendada para esse código de erro.

Isso não significa que você está de mãos atadas, já que a comunidade foi rápida em encontrar algumas soluções que devem permitir que vocÊ jogue imediatamente.

Como corrigir o erro “reliable packet 1 (size=16)” em Among Us?

Imagem via Innersloth

Pelo que parece em muitos posts de fórum e tópicos do Reddit, o problema parece estar ligado à capacidade geral dos servidores de Among Us. O erro reaparece sempre que os servidores estão sobrecarregados com jogadores, o que significa que não há espaço para você no momento em que esse erro aparece.

Se jogar fora dos horários de pico do jogo não for uma opção para você, a maioria dos fãs de Among Us relatou que teve sucesso em entrar em um lobby após mudar a região do servidor. Isso significa que você precisará escolher qualquer outro servidor além da sua região atual.

Tente escolher os servidores de jogos asiáticos ou europeus se você estiver na América do Sul, o que pode resolver o problema, já que a maioria dos jogadores nessas regiões estará dormindo, o que significa que os servidores estarão menos lotados. Se você está preocupado com o ping, não se preocupe, pois a jogabilidade de Among Us é praticamente a mesma, não importa qual seja o seu ping.

Se a troca de servidores não funcionar, alguns fãs também podem entrar no jogo ativando uma VPN. Este é essencialmente o mesmo método, já que acionar uma VPN provavelmente mudará sua região no jogo porque você estaria se conectando de outra parte do mundo, mas ainda vale a pena tentar caso haja outras variáveis ​​que os fãs de Among Us ainda não saibam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 14 de setembro.