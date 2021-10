Como corrigir o erro de ‘Falha ao entrar’ no Back 4 Blood

Códigos de erro em videogames são comuns, mas extremamente irritantes, especialmente quando eles o impedem de jogar. Este é um problema que muitos jogadores de Back 4 Blood estão encontrando devido a um erro de login que parece estar afetando alguns usuários.

Esse erro de “Falha ao entrar” tem impedido os jogadores de esperar pela ação de matar zumbis. Apesar de estar presente durante o teste beta, não foi corrigido para o lançamento oficial do jogo. Tem havido muita confusão sobre o que causa esse erro, ou se é devido ao jogador ou ao próprio jogo.

Embora a Turtle Rock Studios não tenha compartilhado publicamente uma solução para esse problema, aqui estão todas as informações disponíveis sobre o que você pode fazer para tentar remediar o problema, caso ele surja.

Como corrigir o erro “Falha ao entrar” do Back 4 Blood

Screengrab via Turtle Rock Studios

A primeira coisa que você vai querer fazer é verificar o site oficial do Back 4 Blood para ver se há quaisquer problemas de servidor conhecidos ou manutenção que esteja explicando você sendo incapaz de saltar para dentro do jogo. A mídia social do jogo também é outro local que você deve conferir caso não haja nada oficial no site.

Se não houver nenhuma informação que sugira que os servidores estão fora do ar, sua próxima jogada deve ser reiniciar o jogo. Embora seja simples, em algumas situações pode ser o suficiente para corrigir o problema.

Depois de tentar fazer isso, se ainda não houver solução, verifique se o seu dispositivo tem uma conexão com a Internet e está funcionando conforme o esperado.

Depois de confirmar que está funcionando, não há muito mais que você possa fazer. Entrar em contato com o suporte do Back 4 Blood diretamente pode ser uma boa próxima opção. Outra coisa que você poderia tentar seria uma nova instalação do jogo.

Neste momento, parece que o problema está acontecendo com muitos jogadores, e provavelmente por causa do jogo e não da configuração do jogador, o que significa que esperamos que uma atualização seja lançada em breve para corrigir o problema.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 13 de outubro.