Como corrigir o erro 106015 em Escape from Tarkov

Como qualquer outro desenvolvedor no mercado, o Battlestate Games trabalha incansavelmente para manter o Escape From Tarkov e garantir que todos os lançamentos de atualização ocorram da maneira mais tranquila possível. No entanto, há um aspecto que as equipes de desenvolvimento não podem prever: os erros relacionados ao servidor que podem surgir durante os períodos de lançamento.

Novos lançamentos de conteúdo geralmente atraem novos jogadores e também despertam o interesse de ex-jogadores que podem estar fazendo uma pausa em seus jogos favoritos. Mais frequentemente do que gostaríamos, servidores do Escape From Tarkov podem ceder à demanda que aumenta significativamente durante os períodos de lançamento, fazendo com que os jogadores recebam o erro “Não é possível estabelecer conexão com o servidor” 106015.

Embora o erro 106015 tenda a retornar sempre que houver uma nova atualização de conteúdo, problemas de conexão do seu lado também podem fazer com que você receba esse erro ao tentar fazer o login em Escape from Tarkov.

Veja como você pode corrigir o erro 106015 “Não é possível estabelecer conexão com o servidor”.

Use uma VPN

Usar uma VPN para jogar está longe de ser o ideal. Na maioria dos casos, traz lag e ping adicionais, mas é uma das maneiras mais eficazes de corrigir o erro 106015 em Escape from Tarkov.

Tentar entrar no jogo com uma VPN enganará os servidores e fará com que pensem que você é de outro país. Isso ajudará você a contornar quaisquer problemas de servidor específicos da região que Escape from Tarkov possa estar tendo com seu provedor de serviços de Internet (ISP) local.

Se você entrar com sucesso em Escape from Tarkov com uma VPN, pode tentar desabilitar a VPN para ver se ainda consegue permanecer no jogo, mas será expulso na maioria dos casos. A experiência de jogo pode ser um pouco pior quando você está jogando com uma VPN, mas pelo menos você poderá jogar até que os desenvolvedores implementem uma correção adicional.

Ligue para seu ISP para pedir uma mudança de IP

Uma VPN praticamente muda seu IP. Se você gostaria de evitar jogar com lag e ping adicionais, mas ainda aplicar uma correção tão eficaz quanto usar uma VPN, você pode ligar para o seu ISP e pedir que altere seu endereço IP.

A maioria dos ISPs fará o truque em questão de segundos. Este método irá solucionar o problema do seu endereço IP e, se funcionar, você não precisará enfrentar nenhuma das desvantagens de usar uma VPN.

Se esse método não funcionar para você, ainda pode ser uma ideia decente tentar fazer login no Escape from Tarkov com uma VPN, pois o problema ainda pode ser regional.

Experimente uma conexão de Internet ou um ponto de acesso móvel diferente

Tentar uma conexão de Internet diferente é outra maneira de alterar seu IP e, em certas circunstâncias, pode ser o método mais fácil. Usar uma VPN e alterar seu endereço IP por meio do ISP pode demorar mais do que o esperado, mas tentar uma conexão de Internet diferente pode demorar alguns segundos se você tiver seu telefone por perto.

Você precisará compartilhar o plano de dados móveis em seu telefone, ativando a configuração Hotspot em seu telefone. Se você estiver em um PC de mesa que não possui um adaptador Wi-Fi, ainda poderá usar o tethering com fio e conectar o telefone ao PC para compartilhar a conexão com a Internet.

Você terá um IP diferente e um ISP ao tentar se conectar ao Escape from Tarkov com sua conexão móvel, permitindo que você resolva problemas em várias bases ao mesmo tempo.

Reinicie seu roteador

Jogadores com endereços IP dinâmicos poderão obter um novo endereço IP com uma simples reinicialização do roteador. Mesmo que você não saiba o tipo de endereço IP de seu plano de Internet, reiniciar o roteador será uma ótima etapa de solução de problemas para se tentar.

Antes de reiniciar o roteador, também pode ser uma boa ideia alterar o servidor DNS. Um servidor DNS local com problemas também pode causar problemas de conexão e você pode eliminar rapidamente essa possibilidade alterando seu DNS para um disponível comercialmente. O DNS público do Google é geralmente a parada obrigatória da maioria dos jogadores que procuram solucionar problemas de seu servidor DNS padrão. Se alterar o DNS corrigir o erro 106015, você pode evitar voltar para o DNS antigo por um tempo, até que ele se resolva.

Enquanto estiver reiniciando o roteador, você também deve reiniciar o PC no processo, o que também pode ajudar a corrigir o erro em alguns casos. Espere cerca de 10-20 segundos antes de ligar seus dispositivos, pois algumas peças internas precisarão de um tempo extra para se desligarem completamente.

O método AppData

Todos os métodos de solução mencionados neste artigo até agora visam alterar seu endereço IP de uma forma ou de outra. Embora seja a maneira mais eficaz de corrigir o erro, as raízes do problema também podem estar enterradas nos arquivos do jogo.

A solução a seguir foi compartilhada nos fóruns da comunidade do Escape from Tarkov, e tem um histórico decente de resolução de erros para a maioria dos jogadores que não conseguiram entrar no jogo após aplicar as correções de IP.

Navegue até C: \ Users \% USERNAME% \ AppData \ Roaming \ Battlestate Games \ BsgLauncher

Faça backup do arquivo de opções e exclua-o depois

Inicie o Escape from Tarkov por meio de seu inicializador e feche-o quando começar a instalar os arquivos que você acabou de excluir

Volte para o mesmo diretório que você visitou na primeira etapa e abra o arquivo de configurações com um editor de texto.

Procure a linha onde diz “gameRootDir:” que tem null escrito no final.

Exclua a parte onde diz nulo e substitua-a pelo diretório do seu jogo

Salve sua edição e tente lançar Escape from Tarkov mais uma vez

Execute o jogo como administrador

Embora a execução do jogo como administrador não seja uma solução imediata, pode impedir que você receba esse erro no futuro. Pode não ser a causa principal do erro 106015, mas inconsistências que podem ocorrer enquanto o iniciador está baixando uma nova atualização podem causar danos ao arquivo, daí o erro.

Executar o jogo e o inicializador como administrador impedirá que outros aplicativos na tela interrompam o Escape de Tarkov.

Verifique se há escassez de servidores acontecendo

Imagem via Battlestate Games

Em casos raros, toda a base de jogadores pode experimentar o 106015 ao mesmo tempo. Isso geralmente acontece sempre que há escassez generalizada de servidores, o que pode acontecer devido a um grande fluxo de jogadores.

Você pode verificar o status do servidor de Escape from Tarkov no Down Detector e na conta do Twitter da Battlestate Games, já que os desenvolvedores mantêm os jogadores atualizados sobre os problemas em andamento. Centros de comunidades como o Reddit podem ser sua segunda parada, já que os jogadores se comunicam ativamente uns com os outros ao mesmo tempo que compartilham dicas úteis que podem ter funcionado para corrigir o erro.

Entre em contato com a Battlestate Games

Quando as correções não podem corrigir o erro para você e não há nenhum problema contínuo relacionado ao servidor, você não terá escolha a não ser entrar em contato com a Battlestate Games. Abra um tíquete de suporte através das fontes oficiais e explique todas as etapas de solução de problemas que você tentou até agora para a equipe de suporte.

Os especialistas de suporte podem pedir que você forneça logs ou vão pedir sua ajuda com mais assistência, mas eles devem ser capazes de encontrar uma solução para corrigir o problema em seu sistema. O período de tempo para consertar o problema dependerá muito se o help desk está muito ocupado ou não, então você pode tentar outras correções, como desinstalar e reinstalar o jogo enquanto espera por uma resposta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de abril.