Como Battlestate fez de Escape from Tarkov um dos melhores jogos da Twitch

Escape from Tarkov da Battlestate se tornou rapidamente um dos principais conteúdos na Twitch neste começo de 2020. Embora o jogo tenha recebido um impulso graças ao evento da Twitch com distribuição de itens no jogo, seu sucesso é mais do que apenas um evento.

O crescimento de Tarkov na Twitch está chegando há muito tempo. Nasceu das tentativas da Battlestate de se conectar com sua base de jogadores, fomentando relacionamentos com criadores de conteúdo e mantendo um olhar atento nas streams e em mídias sociais.

O chefe global de relações públicas da Battlestate, Dmitri Ogorodnikov, disse à Dot Esports que a mídia desempenha um papel significativo na maneira como a Battlestate faz seus negócios. O desenvolvedor presta muita atenção aos streamers, bem como a todas as mídias sociais, que vão do Reddit e Twitter ao Facebook e Instagram.

As streams são particularmente úteis.

“No nosso caso, [streams] não são apenas interessantes, mas também úteis do ponto de vista do desenvolvimento, já que o jogo está na versão beta, vemos erros, problemas, anotamos o que precisa ser aprimorado e corrigido”, disse Ogorodnikov. “Assistimos a muitas transmissões, não apenas às de grandes nomes. A experiência do usuário é muito importante, por exemplo, como um profissional joga, como o público analisa o jogo e o que eles gostariam. Muitas vezes acontece que os eventos no chat encontram uma resposta rápida em nossas ações.”

Ogorodnikov disse que a Battlestate não fez Tarkov deliberadamente com a intenção de ser um jogo para streamers, mas ter um relacionamento com pessoas que jogam o jogo para uma audiência é importante para os desenvolvedores.

“Não criamos um jogo especificamente para torná-lo mais adequado para streaming, ele nasceu pronto para o streaming”, disse ele. “No entanto, fazemos algumas coisas auxiliares para streamers, como proteção contra Stream Sniping (o ato de jogar uma partida enquanto assiste a mesma partida em stream para obter vantagens). Os próprios streamers geralmente ajudam em vários problemas com o balanceamento, a detecção de erros e outras sugestões, mas definitivamente não confiamos apenas na opinião dos streamers durante o desenvolvimento. A capacidade de transmissão do jogo sempre cresceu organicamente.”

O evento de Ano Novo com itens em jogo da Twitch obviamente aumentou a audiência de Tarkov, mas Ogorodnikov foi rápido em apontar que ele vem crescendo constantemente o ano todo, à medida que o jogo, que ainda está em beta, se desenvolve com o tempo.

Streamers como Pestily, Anton e Veritas ajudaram Tarkov a crescer ao longo do ano passado, mesmo antes do jogo ter um grande evento com distribuição de itens para os espectadores na Twitch. Ogorodnikov disse que a base de streamers de Tarkov mantém um relacionamento próximo com o desenvolvedor de várias maneiras.

“Esses caras são apenas nossos amigos, antes de tudo, não há patrocínio em nosso relacionamento”, disse ele. “Os caras jogam Tarkov porque amam o jogo. São pessoas que estão conosco há muito tempo e começaram suas carreiras principalmente jogando EFT (Escape from Tarkov).”

Ele acrescentou que o desenvolvedor convida seus principais streamers a participarem em podcasts sempre que possível e a empresa tenta manter a comunicação com eles.

“Esses jogadores têm muita experiência e geralmente oferecem idéias muito interessantes para melhorar a jogabilidade”, disse Ogorodnikov. “Geralmente estamos abertos a idéias e, muitas vezes, fazemos perguntas à comunidade por meio de streamers. Eles são importantes para nós do ponto de vista de que eles representam os interesses de suas comunidades.”

O evento recente de Battlestate também mostra que o desenvolvedor tem um forte relacionamento com a própria Twitch.

O evento de uma semana com distribuição de itens no jogo para comemorar o ano novo há algumas semanas foi apenas uma manifestação da conexão que as duas empresas têm. A maneira como os itens funcionam no EFT também tornou o evento perfeito.

“Sempre estivemos em boas relações com a Twitch e há muito planejamos fazer algo interessante com eles”, disse Ogorodnikov. “A distribuição de itens é a opção mais interessante e que se encaixa muito bem no EFT. Isso também se deve ao fato de querermos dar presentes durante as férias.”

Ogorodnikov disse que, do ponto de vista logístico, tanto a Twitch quanto a Battlestate trabalharam juntos para melhorar e refinar a idéia da distribuição de itens quando a tornaram realidade. Com mais de 30 milhões de horas assistidas na Twitch em uma semana, Tarkov ainda está sentindo os efeitos residuais de um início bem-sucedido de 2020 por meio de sua parceria com a plataforma de streaming.

Os planos da Battlestate com a Twitch também não terminaram. O desenvolvedor ainda está trabalhando com a plataforma de streaming para realizar mais eventos. Ogorodnikov chegou a acrescentar que o desenvolvedor também pode estar procurando eventos semelhantes com outras plataformas de streaming.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 30 de janeiro.