Como baixar o novo jogo da Amazon, The Crucible

A Amazon Game lançou um novo jogo de ação em equipe, grátis para jogar, no dia 20 de maio, chamado The Crucible. A novidade parece estar no gênero sobrevivência combinado com uma arena de batalha multijogador online.

O jogo está disponível para download na loja virtual da Amazon e na Steam. Ambos exigem uma conta respectiva para baixar o jogo e acessá-lo na biblioteca. O jogo não requer uma assinatura paga.

O jogo de tiro em terceira pessoa exigirá que os jogadores adaptem suas habilidades. Cada partida no Crisol é uma luta pela sobrevivência e controle.

Os jogadores irão se enfrentar, sobrevivendo no habitat hostil de um planeta alienígena. Os colegas de equipe precisarão trabalhar juntos para derrubar criaturas alienígenas, capturar objetivos e perseguir o oponente em busca da vitória.

Assim como em League of Legends, o jogador pode escolher entre 10 caçadores para jogar, cada um com um conjunto único de habilidades. Esse é um número baixo comparado aos 40 primeiros campeões originais de League.

Você pode preferir levar um machado para um tiroteio, ou acha que a melhor maneira de resolver problemas é tacando fogo neles ou se desejar manter suas opções em aberto com várias armas, com certeza há um caçador adequado ao seu estilo de jogo.

Os personagens serão capazes de passar de nível ao coletar “Essência”, uma substância que você recebe de oponentes e criaturas que você mata ou controlando objetivos. Subir de nível desbloqueia melhorias que podem personalizar a forma que um caçador luta.

Também haverá três modos de jogo. Heart of the Hives é uma luta de quatro contra quatro para coletar três pedaços das Hives. Alpha Hunter apresenta oito equipes de dois lutadores para ver quem serão os últimos de pé. Se seu companheiro de equipe morrer, você poderá formar uma aliança temporária com outro caçador. No Harvester Command, a primeira equipe a atingir 100 pontos, mantendo a maioria dos colhedores de essências, vence.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 19 de maio.