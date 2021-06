Como atualizar o Sea of ​​Thieves no PC

Sea of ​​Thieves lançou seu esforço colaborativo com a Disney chamado A Pirate’s Life esta semana. E embora o jogo deva ser atualizado automaticamente para incluir novos conteúdos, dificuldades técnicas podem impedir que isso aconteça.

Se você carregou o Sea of ​​Thieves apenas para perceber que seu jogo não foi atualizado da maneira que deveria automaticamente, ainda há uma maneira de forçar a atualização do jogo.

A primeira maneira de tentar forçar a atualização do Sea of ​​Thieves é acessando a Microsoft Store e procurando o jogo. Depois de encontrar o jogo, selecione a página do produto Sea of ​​Thieves e o jogo deve começar a ser atualizado, de acordo com o site oficial de suporte do Sea of ​​Thieves.

Se isso não funcionar, o suporte do Sea of ​​Thieves sugere que você pressione a tecla do Windows, digite “wsreset” e tente novamente.

Se você tiver o azar de que seu cliente ainda se recuse a atualizar, a próxima etapa seria fazer uma solicitação de suporte com a equipe de suporte ao cliente do Sea of Thieves.

Assim que você finalmente tiver seu jogo atualizado, você poderá se juntar ao Capitão Jack Sparrow em todos os seus novos “Tall Tales” enquanto tenta salvar a vida do pirata de gente como Davy Jones.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 23 de junho.