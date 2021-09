Como assistir ao Direct de Animal Crossing New Horizons

Os fãs podem ficar ansiosos para receber as notícias sobre a última atualização de Animal Crossing: New Horizons em outubro.

Um Direct de Animal Crossing: New Horizons da Nintendo chega em outubro.

Durante seu último Direct, a Nintendo confirmou a suposta atualização de Brewster. Os jogadores podem esperar por uma nova atualização, completa com o tão esperado retorno do companheiro emplumado, Brewster.

Há rumores de que Brewster retornaria à série Animal Crossing em New Horizons por semanas após um suposto vazamento do conhecido vazador da Nintendo, Samus Hunter, que compartilhou informações privilegiadas. Nesse vazamento, Hunter afirmou que o café de Brewster e o The Roost retornariam ao Animal Crossing o mais tardar em novembro deste ano. Mais tarde, esses vazamentos foram confirmados como verdadeiros no último Nintendo Direct.

Como assistir ao Animal Crossing New Horizons Direct

Durante o Nintendo Direct, Animal Crossing: New Horizons mostrou um vislumbre do que está por vir na nova atualização. Este breve teaser confirmou o retorno de Brewster na forma de uma placa com uma imagem do dono do bar favorito dos fãs.

Para acompanhar esse teaser, a Nintendo anunciou que um Direct de New Horizons vai ao ar em outubro, mas nenhuma data e hora específicas foram confirmadas ainda.

Assim que a Nintendo anunciar os detalhes do Direct, os fãs poderão assisti-lo no canal oficial da Nintendo no YouTube, no canal oficial da Twitch e em seu site.

Artigo publicado originalmente em inglês por André González Rodríguez no Dot Esports no dia 23 de setembro.