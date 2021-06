Em 9 de junho, a EA e a DICE revelarão oficialmente o Battlefield 6 para o mundo pela primeira vez. Este será o mais novo jogo Battlefield desde o Battlefield V, ambientado na Segunda Guerra Mundial, lançado em novembro de 2018; o suporte oficial para Battlefield V foi interrompido no verão de 2020.

Este também será o primeiro jogo moderno ou futurista da franquia desde Battlefield 4 lançado em outubro de 2013, e será o primeiro Battlefield a ser lançado em consoles de próxima geração, bem como geração atual e PC.

O Battlefield 6 será revelado exatamente quando a DICE e a EA disseram esperar mais informações sobre a próxima iteração do destrutivo e massivo atirador multijogador. Oskar Gabrielson, o gerente geral da DICE, disse que será um dos maiores jogos de Battlefield com a “maior equipe de todos os tempos” da empresa trabalhando nele. A equipe também está aparentemente trabalhando em uma versão móvel do Battlefield a ser lançada em algum momento no futuro.

Mais sobre Battlefield 6 provavelmente será revelado no showcase da EA Play em julho, mas a revelação de 9 de junho deve ser suficiente para manter os fãs de Battlefield encantados por mais um mês. Em uma chamada de investidor em maio, a EA disse que tem como objetivo uma janela de lançamento de outubro a dezembro para o Battlefield 6.

Veja como assistir à revelação do Battlefield 6 em 9 de junho.

Como assistir a revelação do Battlefield 6

A contagem regressiva para a revelação do Battlefield 6 está marcada para começar em 9 de junho, às 11h. O tweet do Battlefield indica que a revelação acontecerá no canal do Battlefield no YouTube. Será uma estreia de vídeo ou uma transmissão ao vivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 01 de junho.