Como alternar entre Pyra e Mythra na Seleção de Personagens em Smash Bros. Ultimate

A nova atualização de Super Smash Bros. Ultimate saiu nesta semana.

O mais novo Fighter Pack, com Pyra e Mythra, personagem dois-em-um, acabou de ser lançado. Os fãs de Xenoblade Chronicles 2 terão a chance de dominar as duas personagens e balancear o uso de seus especiais, poder e velocidade com o dos ataques normais.

Apesar de ser possível trocar entre as duas personagens sem nenhum esforço durante a partida, pressionando o Especial para Baixo (para baixo + B nos controles), você pode escolher começar com a sua preferida na tela de seleção de campeões. Pressionando Y no seu controle, você poderá começar com Pyra ou Mythra, como preferir. É útil saber disso, porque escolher a personagem antes de começar faz com que você não precise ficar desprotegido no início da partida para trocar de personagem.

Se quiser começar de uma forma mais acelerada, Mythra deve ser a lutadora a escolher, devido a sua velocidade de movimento e aos ataques e habilidades rápidos. Se você souber os hábitos do oponente e achar que consegue ler o jogo dele um pouco melhor, Pyra é mais forte para começar, já que seus ataques são mais pesados.

Pyra e Mythra já estão disponíveis para compra individual ou como parte do Fighters Pass Vol. 2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 04 de março.