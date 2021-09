Campanha solo, novas armas e especiais são revelados para Splatoon 3 no Nintendo Direct

Inklings e Octolings, cuidado — há algumas novas criaturas no horizonte. Novas informações sobre o futuro lançamento Splatoon 3 foram reveladas no último Nintendo Direct, e parece que o próximo título da série trará grandes mudanças.

Desde o anúncio inicial, pouco foi revelado sobre as novas mecânicas do jogo, incluindo novas armas, mapas e visuais. No Nintendo Direct, saíram mais informações, então os jogadores já podem entender melhor as diferenças do jogo em relação a Splatoon 2 — e quanto o mundo evoluiu desde então.

Desta vez, o mundo será conhecido como Splatsville, ou a “cidade do caos”, uma homenagem ao final da última Splatfest de Splatoon 2, onde o caos prevaleceu sobre a ordem. Os jogadores devem se aventurar nas Splatlands para participar do modo Turf War da série, onde muita coisa mudou.

Em Turf War, os jogadores terão acesso a novas armas e especiais, como um escudo protetor, armas que esticam e permitem mais mobilidade e um novo drone que lembra um caranguejo. Também foram mostradas algumas novas fases com opções mais interativas que as dos jogos anteriores, mas ainda falta revelar informações específicas.

Uma das funcionalidades mais importantes reveladas nesse trailer foi a nova campanha solo: Return of the Mammalians (“Retorno dos Mamíferos”). Callie e Marie voltam ao lado de Cap’n Cuttlefish, levando os jogadores a vários novos territórios com ambientes drasticamente diferentes dos vistos em jogos anteriores da série. O cenário também parece permitir exploração de mundo aberto de alguma forma — uma grande mudança em relação às campanhas anteriores, guiadas por níveis. Como o nome sugere, a campanha solo de Splatoon 3 traz os mamíferos de volta à história do jogo, onde Judd e Li’l Judd eram os últimos restantes.

Splatoon 3 apareceu pela primeira vez no Nintendo Direct de fevereiro e será o próximo capítulo da série que começou em 2015, no Wii U. Foi um dos anúncios mais surpreendentes do primeiro Direct da Nintendo em mais de um ano, já que o título anterior, Splatoon 2, foi lançado já para o Switch, em 2017. Desde então, o mundo de Splatoon dominou a Nintendo e muitos dos seus jogos, tornando-se um dos mais populares da Nintendo no mundo dos esports.

Para aproveitar todas as novidades, fique de olho em Splatoon 3, que será lançado para Nintendo Switch em 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 23 de setembro.