Beta aberto de Battlefield 2042 será no início de outubro

Finalmente foi anunciado que os fãs poderão conhecer Battlefield 2042 em um período de testes beta, que vai de 6 a 9 de outubro. Aqueles que comprarem o jogo na pré-venda poderão aproveitar mais cedo, em 6 e 7 de outubro, enquanto o beta aberto será realizado em 8 e 9 de outubro.

Battlefield 2042 é um dos títulos mais aguardados do ano e os fãs ficaram decepcionados com a notícia de que seu lançamento seria adiado para novembro. Mas, com um beta aberto confirmado para outubro, será a primeira chance de testar e conhecer o que vem por aí.

As datas do beta vazaram no início do mês, mas a Dice e a EA nunca confirmaram oficialmente a informação. Agora, pode se preparar para quatro dias de partidas intensas no beta do multijogador de Battlefield 2042.

Haverá uma “seleção variada de Especialistas”, cada um com habilidades únicas. Webster Mackay, Maria Falck, Pyotr “Boris” Guskovsky e Wikus “Casper” Van Daele estarão disponíveis nos betas. Também haverá um novo arsenal e você poderá dirigir ou controlar alguns veículos. O trailer oficial do beta mostra aviões militares, tanques, helicópteros e outros veículos em ação no meio da luta. Além disso, os mapas contêm elementos como um tornado e um lançamento de foguete, afetando a área de jogo e criando novos obstáculos.

Dois modos de jogo estarão disponíveis no beta aberto: Conquest e Orbital. Conquest é a experiência clássica de Battlefield, onde os times lutam pelo controle de bandeiras e pontos do mapa. Orbital é uma “corrida contra o tempo” ao redor de um foguete que se prepara para o lançamento.

Se quiser mais tempo no beta, você pode adquirir o jogo na pré-venda diretamente pelo site oficial de Battlefield, onde também será possível ver se o seu sistema cumpre os requisitos mínimos e recomendados para rodar o jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 28 de setembro.