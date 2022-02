As melhores versões alternativas do Wordle (em inglês)

O jogo de palavras Wordle, criado por Josh Wardle, dominou as redes sociais de todo o mundo. Quase todo mundo que você conhece vive publicando os quadradinhos verdes e amarelos, seja para compartilhar a vitória ou a derrota, e parece que esses joguinhos vieram para ficar.

Além de conquistar o mundo, levando o jogo de Wardle a ser comprado pelo New York Times, também surgiram várias versões alternativas inspiradas no Wordle. Se quiser incrementar sua rotina diária, experimente essas versões diferentes do jogo.

Squabble

Se você já pensou que Wordle poderia ser mais competitivo, então Squabble pode ser a versão certa para você. É o mesmo jogo de palavras, mas com um quê de battle royale: são até cem jogadores tentando resolver a mesma palavra no menor tempo possível.

Em Squabble, seu principal objetivo é manter sua barra de vida o mais alta que conseguir para sobreviver. Demorar demais ou errar palavras reduz drasticamente a sua vida, e resolver as palavras recupera um pouco de vida. O jogo utiliza o mesmo sistema de seis tentativas e palavras de cinco letras, então não tem segredo.

Quordle

Quordle é para os jogadores que simplesmente não acham desafiador o suficiente descobrir uma palavra por vez. Nessa versão, é preciso descobrir simultaneamente quatro palavras diferentes, usando as letras das mesmas tentativas para todas elas. As palavras ficam separadas em quatro colunas diferentes e cada letra é destacada de forma correspondente à palavra da coluna.

Por ser mais complexo, é mais difícil acertar o Quordle que o jogo original. Ainda são palavras de cinco letras, mas são nove chances para acertar as quatro palavras.

Para fãs: Star Wordle, Taylordle e mais

O Wordle básico e suas variações mais conhecidas têm como opções de palavras aquelas mais genéricas do idioma. Se quiser uma versão específica do jogo, há várias disponíveis. Se você for fã de Star Wars, de Taylor Swift ou do BTS, por exemplo, vai encontrar uma versão feita especialmente para você. As respostas possíveis nesses jogos são apenas palavras familiares para os fãs, o que torna tudo mais fácil (ou mais difícil).

Wordle Unlimited

Esperar um dia inteiro por uma nova palavra pode ser torturante para os mais ansiosos. Em vez de esperar a meia-noite, você pode jogar Wordle quantas vezes quiser com o Wordle Unlimited. Nessa versão do jogo, você pode emendar uma palavra na outra sem precisar esperar. Além disso, também é possível jogar Wordle Unlimited com amigos, escolhendo uma palavra específica para eles acertarem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Blaine Polhamus no Dot Esports no dia 20 de fevereiro.