As maiores franquias de jogos que a Microsoft vai adquirir com a compra da Activision Blizzard

Com o anúncio da compra da Activision Blizzard por US$68,7 bilhões, a Microsoft passa a ser dona de várias franquias icônicas e jogos que moldaram a vida dos fãs. Entre os mais populares produzidos pela Activision Blizzard, podemos citar Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch.

A aquisição do grupo Activision Blizzard, anunciada hoje, não é o único acordo bilionário feito pela Microsoft nos últimos anos. Há pouco menos de dois anos, a Microsoft anunciou que tinha planos de adquirir a ZeniMax Media Inc., empresa-mãe da Bethesda Game Studios e de outras desenvolvedoras e responsável por jogos como as franquias Fallout e Elder Scrolls.

Na época, Satya Nadella, CEO da Microsoft, definiu os jogos como a categoria mais “expansiva” da indústria do entretenimento, pois nela as pessoas podem “se conectar, socializar e jogar” com os amigos. Recentemente, o CEO acrescentou que os jogos serão “peça-chave” no desenvolvimento das plataformas mais recentes do metaverso.

Essa aquisição aumenta a coleção de jogos do Xbox, que passa a incluir títulos conhecidos dos jogadores, como Diablo, StarCraft, Crash Bandicoot, Tony Hawk e muito mais. Separamos algumas das maiores franquias obtidas pela Microsoft com a compra da Activision Blizzard.

Hoje é um dia histórico. Estamos felizes em anunciar que as franquias mundialmente reconhecidas e as pessoas talentosas da @ATVI_AB vão se juntar ao Time Xbox! Mais informações sobre o anúncio aqui: https://t.co/fLSlfBhhnr https://t.co/8FRkK944Yk — XboxBR (@XboxBR) January 18, 2022

Call of Duty

A franquia Call of Duty é uma das mais bem-sucedidas da indústria. O primeiro jogo foi publicado em 2003, e originalmente seria uma série completamente ambientada na Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, no entanto, os jogos de Call of Duty começaram a se passar em vários ambientes, como a Guerra Fria, um mundo futurista e até o espaço.

Além dos cenários, histórias e mecânicas, um dos motivos pelos quais a franquia Call of Duty é tão popular é ter passado por mais de 20 plataformas diferentes ao longo dos anos. Do PC ao Nintendo Wii e ao mobile, Call of Duty está acessível para qualquer pessoa que quiser jogar e em qualquer lugar. Além disso, novos jogos são lançados todos os anos desde 2005, o que mostra consistência e garante que os fãs sempre terão conteúdos novos e formas inovadoras de vencer.

Candy Crush

Candy Crush Saga e Candy Crush Soda Saga são dois dos maiores nomes da indústria de jogos mobile, ambos desenvolvidos e publicados pela King, que é propriedade da Activision Blizzard. Disponíveis tanto para dispositivos iOS quanto para os Android, esses jogos conseguiram conquistar fãs de todas as idades.

Nos últimos 30 dias, Candy Crush Saga teve mais de 200 milhões de jogadores ativos, segundo o site de estatísticas activeplayer.io. É um número impressionante, especialmente considerando que, segundo as estatísticas, o número de jogadores vem caindo constantemente nos últimos meses.

World of Warcraft

Provavelmente o jogo mais renomado da Blizzard, World of Warcraft foi lançado em 2004 e, mesmo depois de tantos anos, ainda é um dos jogos multijogador mais populares da indústria. A base de jogadores e a aquisição de novos jogadores não vêm crescendo muito, e a população do jogo caiu consideravelmente desde janeiro de 2021. Mesmo assim, nos últimos 30 dias o pico de jogadores simultâneos chegou a 500.000.

Os jogadores de World of Warcraft conhecem esse mundo há anos e continuam o apoiando com uma mensalidade, mesmo nos altos e baixos que o jogo enfrenta entre uma expansão e outra. Com a aquisição da Activision Blizzard, a Microsoft pode continuar o lançamento periódico de expansões ou mudar o jogo completamente.

Overwatch

Outra das grandes franquias da Activision Blizzard é Overwatch. O jogo vendeu bem após seu lançamento em 2016 e criou uma comunidade grande e forte em seus torneios competitivos. No entanto, assim como World of Warcraft, Overwatch não tinha atualizações tão consistentes. Por isso, à medida que novos jogos foram lançados, tanto o jogo quanto sua cena de esports foram perdendo o público que antes crescia.

Em 2019, a Blizzard anunciou a criação de Overwatch 2, mas, desde então, poucos detalhes foram divulgados. A sequência deveria ter saído em 2021, mas o lançamento foi adiado e não houve notícias oficiais de quando ele ficará disponível para o público.

Desde seu lançamento, Overwatch se tornou um dos jogos de tiro mais amados do mundo, com seus mapas vibrantes e coloridos, personagens interessantes e modos de jogo únicos. Com a aquisição pela Microsoft, pode ser que Overwatch tenha um retorno triunfal.

Crash Bandicoot

A franquia Crash Bandicoot começou em 1996 e é uma favorita dos fãs desde então. O marsupial geneticamente aprimorado roubou muitos corações ao longo de seus anos em tantas plataformas. Os principais títulos da franquia são jogos de plataforma, mas há também vários spin-offs, incluindo jogos de corrida e familiares.

Outras franquias

Lançada em 1997, a franquia Diablo conta com duas sequências já publicadas e uma em desenvolvimento. O RPG de ação da Blizzard é um dos mais famosos do gênero e agora será entregue à Microsoft e à Xbox.

Um ano depois, foi lançado o primeiro StarCraft. O jogo de estratégia em tempo real é uma das maiores franquias adquiridas pela Microsoft, já que, além do grande número de jogadores, há também uma grande audiência em sua cena competitiva de esports.

Outra franquia que já é uma velha conhecida de muitos é Spyro. Assim como Crash Bandicoot, o dragão faz parte das vidas de muitos jogadores desde a infância. Desde sua estreia, Spyro teve várias sequências e relançamentos em diversas plataformas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 18 de janeiro.