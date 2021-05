Arc System Works revela trailer da história de Guilty Gear Strive após o final de seu segundo beta aberto

O segundo beta aberto de Guilty Gear Strive acabou, e a próxima vez que os jogadores colocarem as mãos no jogo é em seu lançamento em 11 de junho ou antes, dependendo de qual versão do jogo você pré-encomendou.

Com a conclusão do beta aberto, a Arc System Works revelou oficialmente o trailer da história do GGST e abriu uma pesquisa para feedback sobre a experiência do usuário no fim de semana.

No trailer da história, ArcSys dá aos jogadores um vislumbre do contexto para os personagens de GGST se juntando. E, junto com a história geral, o trailer também revela vários personagens adicionais que aparecerão no jogo, como Aria Halea e personagens coadjuvantes importantes como Colin Vernon, que serve como a versão do jogo do presidente dos Estados Unidos.

Não está claro se algum desses personagens será jogável em GGST, mas eles terão pelo menos um papel na cinemática e na história do jogo.

Com base no trailer, o destino de muitos personagens será decidido ao longo dos eventos de GGST, uma vez que configura um confronto final entre Sol Badguy e That Man. Ele também revela alguns personagens adicionais no final com algumas linhas de voz enquanto a tela escurece.

Qualquer pessoa que jogou o beta aberto também pode preencher uma pesquisa sobre sua experiência para fornecer feedback à ArcSys.

For those who participated in Open Beta Test #2 for #GuiltyGearStrive, make sure your voice is heard by taking the survey here: https://t.co/72QhdX4Zac pic.twitter.com/x7FB2swxOZ — ArcSystemWorks ➡️ #GuiltyGearStrive 06.11.21 (@ArcSystemWorksU) May 16, 2021

Este método foi usado após o beta aberto original, o que levou a muitos ajustes, como retrabalho do sistema de lobby, e testado antes do lançamento do jogo em 11 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de maio.