Aqui estão as cinco principais revelações do The Game Awards

Não assistiu ao show de três horas? Aqui estão as cinco maiores revelações do The Game Awards.

O Game Awards costuma ter uma série de vídeos de estreia mundial anunciando os próximos lançamentos, e o show de 2021 não decepcionou.

A premiação anual não é apenas para celebrar os melhores jogos do ano que passou, embora isso seja uma parte importante. Com muitos jogos novos revelados e mais detalhes para jogos anunciados recentemente, os jogadores costumam fazer questão de assisti-los para se manterem atualizados sobre os jogos.

Das muitas revelações que estreou no Game Awards, algumas se destacaram. Aqui estão as cinco principais revelações do show de três horas.

Nightingale

Um jogo de estreia da Inflexion games, Nightingale é um jogo de sobrevivência e confecção ambientado em um mundo de “fantasia vitoriana com lâmpada a gás”. O cenário está repleto de monstros, desde gigantes até feras misteriosas. Os jogadores podem criar armas e tecnologia arcana para derrotar seus inimigos, e fazer isso com estilo. O jogo chega ao PC com acesso antecipado no próximo ano.

Sonic Frontiers

Sonic Frontiers é uma “experiência inspirada em zonas abertas” de acordo com os desenvolvedores. O jogo foi apresentado em maio durante a transmissão ao vivo do Sonic Central, mas poucos detalhes foram revelados. Desta vez, os fãs tiveram uma visão mais aprofundada do que vem pela frente da franquia. O jogo não tem data de lançamento além do fim de 2022, mas chegará ao Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Star Wars Eclipse

Os fãs de Star Wars deram uma olhada na mais nova adição à franquia, Star Wars Eclipse. O jogo vem da Quantic Dream, os desenvolvedores de Detroit: Become Human. Ambientado durante a Era da Alta República e na Orla Externa, os jogadores irão jogar com um conjunto diversificado de personagens. Não há datas de lançamento ou plataformas anunciadas ainda para Star Wars Eclipse.

Arc Raiders

Arc Raiders é o primeiro jogo da Embark Studios, fundada pelo ex-designer-chefe da EA, Patrick Soderlund. O jogo será lançado em 2022 e é um jogo de tiro em primeira pessoa gratuito, ambientado em um mundo de ficção científica. Os jogadores têm a tarefa de lutar contra uma invasão alienígena composta de monstros mecanizados.

Halo The Series

Depois que a série foi anunciada na E3, com apenas alguns vislumbres da simbólica armadura marcada com 117, os fãs estavam ansiosos por mais detalhes. Desta vez, os fãs tiveram um trailer de um minuto e um olhar incrivelmente de perto do Chief. A série estreará em 2022 exclusivamente na Paramount +.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 10 de dezembro.