Analista que previu o Switch Lite em 2019, fala de uma versão Pro em 2020

O primeiro ano da nova década está se tornando um grande ano para jogos graças aos próximos Playstation 5 e Xbox Series X. O CEO da Katan Games, Dr. Serkan Toto, prevê que a Nintendo responderá ao lançamento desses consoles de última geração com seu próprio Switch Pro.

Toto foi um de uma série de analistas entrevistados pela Games Industry que perguntou aos especialistas quais eram suas previsões para o setor de videogames para 2020. Toto previu com sucesso o lançamento do Switch Lite no ano passado e agora acredita que a versão melhorada do console da Nintendo está a caminho.

“Não tenho dúvida alguma de que a Nintendo lançará um ‘Switch Pro’ em 2020”, disse Toto. “Eu também acho que o dispositivo será lançado após as férias de verão para combater o lançamento do PS5 e do Xbox da próxima geração no final do ano, junto com um dos jogos que vendem consoles”.

Essa não seria a primeira vez que a Nintendo decidiria seguir o caminho de uma melhoria, em vez de lançar um novo console. A empresa usou essa tática com sucesso em seus consoles portáteis, o DS e o 3DS.

O desenvolvimento de uma versão melhorada de seu console principal pode ser a jogada mais rentável para a Nintendo. O Switch teve um enorme sucesso em comparação com o console anterior da empresa. A Business Insider relata que mais de 35 milhões de cópias do console foram vendidas, o que quase triplica as vendas do seu antecessor, o Nintendo Wii U.

Toto diz que o Switch Pro será lançado por volta do início do quarto trimestre de 2020, portanto, temos muito tempo para esperar antes de sabermos se a previsão dele se tornará realidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Milo Webb no Dot Esports no dia 02 de janeiro.