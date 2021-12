Among Us, um dos maiores jogos indie dos últimos anos, estará disponível em mais uma plataforma, desta vez permitindo que os tripulantes e impostores suspeitem uns dos outros em realidade virtual.

No The Game Awards, um trailer surpresa da Innersloth revelou que Among Us VR está atualmente em desenvolvimento. Em breve, você poderá concluir tarefas, se esconder, negociar e matar seus inimigos como se realmente estivesse fisicamente no lugar dos tripulantes e impostores.

Embora o trailer tenha sido curto, parece que Among Us VR terá muitas das tarefas atualmente disponíveis nas versões de Among Us para consoles e mobile. Em um texto do blog com mais informações, a Innersloth revelou que Skeld será o único mapa disponível nessa versão, então as tarefas incluídas como parte de outros mapas não estarão disponíveis. Ainda não foi confirmado se Among Us VR receberá ou não outros mapas no futuro.

A Innersloth também revelou que Among Us VR não será compatível com outras versões de Among Us, em nenhum console. Os jogadores de realidade virtual (VR) só poderão jogar com outros que também estejam usando a versão VR. As plataformas em que Among Us VR estará disponível serão reveladas em breve.

No momento, Among Us VR ainda não tem data de lançamento, mas espera-se que mais detalhes sejam divulgados nos próximos meses. Para os fãs atuais do jogo, uma atualização recente incluiu várias atualizações a itens visuais, além de uma parceria com Arcane, série animada da Netflix inspirada no mundo de League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 09 de dezembro.