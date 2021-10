Among Us será lançado para PlayStation e Xbox com multiplataforma em 14 de dezembro

O fenômeno Among Us finalmente ficará disponível para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X em 14 de dezembro. O jogo também será adicionado à lista crescente de títulos disponíveis no serviço Xbox Game Pass e terá multiplataforma.

A notícia foi anunciada pela desenvolvedora Innersloth tanto no blog da Xbox quanto no blog da PlayStation. O texto para a PlayStation menciona um item cosmético exclusivo de Ratchet & Clank que será lançado no futuro. O blog da PlayStation também menciona suporte a multiplataforma em partidas multijogador com quatro a 15 jogadores.

Na página da loja das edições especiais de Among Us, consta que haverá jogo multiplataforma, permitindo que os jogadores se juntem com amigos no PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch, iOS e Android. O multiplataforma está listado na página de Among Us na loja e no anúncio do blog da PlayStation, mas ainda não foi 100% confirmado que estará disponível no dia do lançamento para consoles.

No blog da Innersloth foram divulgados mais detalhes das cópias físicas do jogo, incluindo duas edições especiais diferentes. A edição física comum, chamada Crewmate Edition, custará US$30 (equivalentes a mais de R$150). A data de lançamento varia a depender da região:

14 de dezembro de 2021 para Europa e Reino Unido

16 de dezembro de 2021 para Coreia do Sul e Japão

11 de janeiro de de 2022 para EUA, Canadá e América Latina

A Impostor Edition será lançada alguns meses depois, custando US$50 (R$250) e incluindo o jogo base, todos os DLC e produtos especiais do jogo, como uma pelúcia, um broche e outros itens. A Ejected Edition, que custará US$90 (R$450), terá todos os itens da edição Impostor mais um cobertor, um gorro e um steelbook exclusivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 21 de outubro.