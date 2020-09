Amazon revela detalhes sobre seu novo serviço de jogos em nuvem, Luna

Durante o evento de hardware da Amazon em 2020, hoje, a empresa revelou sua mais nova investida no mercado de jogos com Luna, um serviço de jogos em nuvem que há rumores de estar disponível desde o ano passado, mas foi adiado devido a vários atrasos.

Ele ainda não tem uma data de lançamento real, mas assim como o lançamento antecipado do Google Stadia, os jogadores poderão se inscrever para um período de acesso antecipado que começará ainda hoje.

Luna estará disponível no PC, Mac e Fire TV. Também estará disponível no iPhone e no iPad, embora isso seja feito por meio de um navegador nesses dispositivos e não nativamente por meio de um aplicativo que você baixa na App Store. Um lançamento do Android também está programado para acontecer após o lançamento.

O novo serviço de streaming oferecerá um modelo gratuito e um preço inicial de US$ 5,99 por mês para os usuários durante o período de acesso antecipado de seu serviço premium, Luna Plus. Isso dará aos jogadores acesso ao canal Luna Plus, desbloqueando a capacidade de jogar em dois dispositivos ao mesmo tempo e limite de resolução de 4k e 60 FPS para alguns títulos em sua biblioteca.

Esse preço estará disponível apenas durante o período de acesso antecipado e fará a transição para qualquer que seja o novo modelo de preço assim que o Luna for totalmente lançado.

A Amazon disse que está tentando ter mais de 100 jogos disponíveis no canal Luna Plus antes do final do período de teste, incluindo sucessos de bilheteria como Resident Evil 7 e Control. Mais serão adicionados no futuro, mas também haverá outros canais disponíveis no serviço de diferentes empresas, incluindo a Ubisoft.

Captura de tela via Amazon

O canal da Ubisoft apresentará uma seleção de jogos do catálogo da empresa e incluirá lançamentos no mesmo dia de novos títulos como Assassin’s Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising, que serão lançados no final deste ano.

Esses canais de jogo adicionais terão um custo extra em cima da assinatura inicial do Luna Plus, embora os detalhes de como o modelo de pagamento funciona ainda não tenham sido totalmente divulgados.

O Luna Controller também foi revelado, apresentando um design bastante padrão que se parece muito com o Nintendo Switch Pro Controller. Ele se conectará aos servidores de jogos personalizados da Amazon em vez do Bluetooth na maioria dos dispositivos para diminuir a latência durante o uso. Ele também possui integração com a Alexa.

Screengrab via Amazon

Assim como o Stadia faz com o YouTube, Luna terá integração de stream com a Twitch, o que permitirá aos usuários que estão assistindo a um jogo ir diretamente da Twitch para jogar no Luna se o título estiver disponível. Mais detalhes sobre esse recurso serão expandidos no futuro.

Você pode solicitar acesso antecipado se morar nos EUA para ter a chance de experimentar o novo serviço de streaming e compará-lo com o xCloud e o Stadia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de setembro.