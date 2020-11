Activision Blizzard quer todas as suas franquias no mobile

Depois do sucesso de Call of Duty: Mobile, que passou dos 300 milhões de downloads em apenas um ano, a Activision Blizzard também quer levar seus outros jogos para o mobile. A equipe mais antiga da Activision Blizzard revelou durante uma chamada da empresa com investidores que planeja investir mais no segmento de dispositivos móveis.

Daniel Alegre, presidente e COO da Activision Blizzard, disse que “possibilitar que as franquias [da Activision’s] fiquem disponíveis em bilhões de dispositivos móveis” é “de longe a maior oportunidade” da empresa. Ele adicionou que quer capitalizar nisso e planeja levar todas as franquias da empresa ao mobile.

Até agora, a Blizzard já anunciou que levaria Diablo a dispositivos móveis. Diablo Immortal foi anunciado durante a BlizzCon 2018 e está sendo desenvolvido para Android e iOS em uma parceria com a empresa de tecnologia chinesa NetEase.

“A resposta a Diablo Immortal foi empolgada nos testes internos do terceiro trimestre do ano e em breve o jogo terá testes regionais externos”, disse Alegre.

Alegre também revelou que no momento há “vários títulos mobile da Blizzard em desenvolvimento”.

Sobre levar seu battle royale, Call of Duty: Warzone, ao mobile, o presidente da Activision Rob Kostich disse que a Activision vê “uma grande oportunidade para conectar a experiência mobile à dos consoles e do PC, e isso inclui Warzone“. Segundo uma vaga de emprego, agora excluída, no site da empresa, a Activision pode estar planejando o desenvolvimento de uma versão mobile de Warzone.

Kostich também disse que a Activison “vê potencial em Call of Duty: Mobile“. O jogo será lançado em breve no lucrativo mercado chinês. No momento, ele está em fase de testes no país e mais de 50 milhões de pessoas já fizeram o pré-registro do jogo.

“Vemos um caminho para continuar crescendo o alcance, engajamento e investimento de Call of Duty no maior mercado de jogos mobile do mundo”, disse Kostich.

A Activision nem é a única empresa a ver potencial no mercado de jogos mobile. Depois do sucesso explosivo de PUBG em smartphones, a Electronic Arts e a Riot Games também anunciaram versões de seus dois principais jogos, Apex Legends e League of Legends, para dispositivos móveis. League of Legends: Wild Rift, da Riot, está em beta aberto em certas regiões do mundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 02 de novembro.