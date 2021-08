A Valve acha que o Steam Deck pode ser seu próximo PC

Os jogadores de PC que procuram atualizar sua configuração podem querer considerar mudar para o Steam Deck em vez de comprar novas peças de uma maneira mais tradicional, de acordo com a Valve.

“Como muitas pessoas optam por atualizar seus PCs existentes, nos sentimos bastante confiantes de que o Steam Deck será uma escolha que eles farão”, disse o designer do Steam Deck, Greg Coomer, em uma entrevista com Katharine Castle da Rock Paper Shotgun. Esta declaração veio depois que Coomer disse à PCGamer que o Steam Deck terá o mesmo desempenho com e sem o dock, o que poderia prejudicar o desempenho do jogo em telas maiores.

Na conversa com Castle, Coomer e seu colega designer Lawrence Yang pareceram positivos sobre o potencial do Steam Deck como um substituto para PCs. Eles disseram que o sistema pode produzir em 4K usando qualquer adaptador HDMI para USB-C e suas configurações de vídeo são completamente ajustáveis, o que significa que os jogadores podem sempre diminuir a qualidade da textura e outras opções para uma melhor taxa de quadros.

A preocupação é se o Steam Deck será capaz de funcionar tão bem quando conectado a um monitor 1920 × 1080, sem mencionar um monitor 4K. Devido às diferenças entre a configuração gráfica interna do Steam Deck e a arquitetura de um PC de jogos tradicional, o Steam Deck pode não ter tanta potência disponível para manter uma taxa de quadros uniforme em resoluções mais altas. Coomer e Yang não pareciam muito preocupados com isso, no entanto.

“É como qualquer outro PC nesse sentido, onde se você forçar forte nessa direção, muitos jogos começarão a ficar muito abaixo de nossa taxa de quadros alvo de até 30 fps”, disse Coomer.

Apesar desses problemas, Coomer e Yang acreditam que o sistema será uma boa escolha não necessariamente para alguém que está comprando seu primeiro PC, mas para alguém que deseja fazer um upgrade. Com o custo do dock somado ao preço de US $ 399 do sistema, porém, ele pode não ser muito mais barato do que um PC médio para jogos.

Não está claro se o Steam Deck é capaz de realmente substituir o PC de alguém. Steam Decks será lançado em dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 13 de agosto.