A 2ª temporada do Rocket League começa hoje com um novo Battle-Car e a arena Neon Fields

A segunda temporada do Rocket League chegou e traz um conjunto extra de novidades e itens de personalização.

Além de um novo Rocket Pass (com o carro R3MX), os jogadores estão recebendo uma nova arena e o novo recurso Player Anthems, que toca músicas para todos na partida.

🔊 THE TURN UP IS HERE! 🔊 Season 2 is NOW LIVE and features a new Rocket Pass, arena, and new music by @Kaskade.

🔗 → https://t.co/kLJqUee3rt

🎶 → https://t.co/ycBnvmtbvV pic.twitter.com/bFUqlnv64J — Rocket League (@RocketLeague) December 9, 2020

A nova arena Neon Fields será o palco para partidas no verdadeiro estilo do Rocket League. A aparência do mapa é uma reminiscência dos antigos mapas do Rocket Labs, com azul e laranja em um fundo escuro. Mas essa não é a única parte do show. Um concerto virtual e um equalizador flutuante colossal estão localizados ao redor da arena e com certeza vão roubar a atenção da partida.

O Rocket Pass está alinhado com o tema musical da temporada e contém o R3MX Battle-Car, um veículo esportivo que usa a caixa de colisão Hybrid. Além do novo carro, os jogadores podem obter uma série de itens com temas musicais, incluindo um Midi Pad Topper e um decalque universal Equalizer.

A segunda temporada também apresenta um novo recurso chamado Player Anthems, que reproduz uma parte de uma música sempre que alguém marca um gol, faz um salvamento épico ou ganha honras de MVP. Todos os usuários podem escolher entre cinco músicas da Rocket League OST Vol. 1, mas eles podem ganhar mais por meio de drops e da faixa premium do Rocket Pass.

Psyonix contratou a ajuda do artista Kaskade para desenvolver a trilha sonora desta temporada. Kaskade gravou um EP de duas canções feito especificamente para Rocket League. A primeira música, “Flip Reset”, está disponível para ouvir no Monstercat, enquanto a segunda estreia ao longo da temporada. Ambas as faixas serão lançadas como Player Anthems.

A segunda temporada do Rocket League vai até 31 de março, o que dá aos jogadores mais de três meses para zerar o passe de batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 09 de dezembro.