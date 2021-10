10 jogos assustadores para começar a temporada de Halloween

Os fãs do Halloween estão finalmente vendo os primeiros enfeites e comidas temáticas nas lojas. É justo que os jogadores também mudem de foco e muitos estejam procurando o próximo melhor jogo de terror para jogar.

Aqui estão 10 jogos assustadores para testar se você estiver procurando alguns novos jogos de terror para jogar nesta temporada de Halloween.

Dead By Daylight

Este terror de sobrevivência multijogador é um ótimo complemento para a conta da Steam do amante de terror. Os sobreviventes precisam consertar geradores para abrir as portas de saída de qualquer mapa. Essa é a única maneira de escapar do assassino e evitar ser capturado, torturado e assassinado.

Dead by Daylight vai fazer seu coração bater forte, e você pode ouvir isso no jogo. O Terror Radius do assassino faz com que o coração de um sobrevivente bata rapidamente e fique mais alto à medida que o assassino se aproxima. Também há música aterrorizante que toca quando o assassino está perto, e fica mais alta e mais agressiva se o assassino está perseguindo você.

O jogo fica mais intenso à medida que os sobreviventes se aproximam da fuga. Os jogadores podem ajudar uns aos outros ou escolher ser egoístas e escapar sozinhos. O jogo termina quando todos os quatro sobreviventes são mortos ou todos os sobreviventes escapam.

Os fãs de terror também vão apreciar o rico elenco de assassinos de Dead by Daylight de uma série de mídias conhecidas, incluindo Pyramid Head de Silent Hill e Nemesis de Resident Evil. Os vilões clássicos do gênero de terror, incluindo Freddie Krueger, Ghost Face e Pinhead, também podem ser jogados. Cada um tem suas próprias habilidades e vantagens para ajudá-los a eliminar os sobreviventes.

Embora possa contar com uma série de assassinos e sobreviventes famosos, os assassinos originais de Dead by Daylight também são aterrorizantes por si só, desde a risada maníaca do Doutor à máscara horripilante do Oni, e certamente darão um susto nos jogadores durante essa temporada de Halloween.

Subnautica e Subnautica: Below Zero

Tudo parece calmo e tranquilo até que um enorme peixe sinistro tenta comer sua cara na série Subnautica. Este jogo não é o que a maioria das pessoas consideraria um jogo de terror tradicional, mas com certeza assusta muitos jogadores quanto mais eles começam a explorar o jogo.

Em ambos os jogos Subnautica, há uma história subjacente que guia o jogador pelo mundo, dando vários objetivos e tarefas. A maioria deles exige que você mergulhe mais fundo, que é onde as partes horríveis do jogo começam a se revelar.

O som que os monstros fazem é a parte mais assustadora do jogo, e eles geralmente podem ser ouvidos de muito longe, o que tira qualquer sensação de calma do jogador enquanto navega para qualquer parte do jogo. Sempre há algo sinistro à espreita no oceano do planeta alienígena em Subnautica e Subnautica: Below Zero.

Darkest Dungeon

O Darkest Dungeon foi lançado em 2016, mas ainda é o favorito de muitos jogadores na época do Halloween por causa de seu tema sombrio e assustador. Este RPG baseado em turnos permite aos jogadores recrutar, treinar e liderar uma equipe contra os horrores das trevas. Doença e estresse também são fatores que podem matar seus heróis a qualquer momento, e você deve tomar cuidado especial para garantir sua sobrevivência.

O estilo artístico é o que torna este um dos melhores jogos para se jogar durante uma temporada de Halloween. Os gráficos desenhados à mão e as cores em tons escuros proporcionam uma vibração arrepiante para quem joga. Os monstros são terrivelmente desenhados e o cenário dá uma sensação sombria ao jogo.

Este jogo é ótimo para aqueles que odeiam pulos assustadores e preferem apenas curtir os temas assustadores sem ter que espiar de forma hesitante a cada esquina.

Back 4 Blood

Dos criadores do aclamado Left 4 Dead temos Back 4 Blood. O jogo será lançado em 12 de outubro e é um jogo de tiro em primeira pessoa cooperativo. Os jogadores podem experimentar o jogo sozinhos ou com até quatro jogadores no modo de história, e também há um multijogador competitivo.

Os jogadores devem abrir caminho através das hordas de inimigos chamados de Ridden para sobreviver e resgatar o mundo. Os Ridden são criaturas grandes e feias que procuram acabar com você, então cabe a você tirá-los antes que façam uma refeição da sua cabeça.

Sangue e muita violência são os temas principais deste jogo, então aqueles que gostam de sangue e vísceras espalhando-se por suas telas durante uma temporada de Halloween irão desfrutar deste novo lançamento.

Amnesia: The Dark Descent

Este jogo é antigo, mas uma pérola. Amnesia: The Dark Descent é mais antigo do que o recém-lançado Amnesia: Rebirth, mas costuma ser considerado o melhor dos dois. Já que Rebirth foi rotulado como “menos assustador” em várias análises da Steam, The Dark Descent é o melhor dos jogos para jogar durante a temporada de Halloween.

O design de som é o herói desconhecido neste jogo. Os sons atmosféricos, música, diálogo e gemidos constantes de monstros adicionam uma camada de medo a tudo que você pode ver, o que não é muito. A história é rica e tão assustadora quanto o visual e o áudio.

Este jogo depende muito do som, mas faz você se sentir como se realmente estivesse em um castelo escuro e esfarelado, com quase nenhuma luz para ver os horrores que o aguardam. Não há como lutar contra monstros neste jogo, então sua sobrevivência depende de sua resposta de fuga, e você definitivamente saberá quando correr gritando, já que ouvirá como os horrores estão perto de pegá-lo.

Dark Pictures: House of Ashes

Outro novo lançamento para esta temporada é a terceira história da The Dark Pictures Anthology, e há três maneiras bem legais de jogar este jogo. A primeira é completar o modo solo aterrorizante da história. O segundo é um modo de “noite de cinema”, onde quatro jogadores podem jogar na mesma tela com quatro personagens diferentes. A última é uma história compartilhada, um modo cooperativo online para dois jogadores.

Os jogadores podem alternar entre cinco personagens diferentes jogáveis, todos os quais farão escolhas que afetam os outros. A história muda com base nas decisões que o jogador toma, mas permanece assustadora durante toda a aventura.

O jogo será lançado em 22 de outubro, bem a tempo para o Halloween.

Resident Evil Village

Lady Dimitrescu conquistou a mídia social após sua revelação no início deste ano, mas sua estatura de quase três metros não é o que torna este jogo assustador, embora certamente faça parte do motivo.

O protagonista Ethan Winters está procurando por sua filha sequestrada, e sua busca o envia a uma vila cheia de criaturas mutantes.

O jogo tem mais recursos de ação do que nos jogos Resident Evil anteriores, mas ainda há uma infinidade de inimigos assustadores para enfrentar. Armadilhas mortais, castelos assustadores, doenças e muito mais contribuem para o cenário horrível de Resident Evil Village.

Phasmophobia

Phasmophobia manteve sua popularidade desde seu lançamento no ano passado, e houve algumas novas adições ao jogo se você não o jogou desde o último Halloween.

O jogo é um modo cooperativo para quatro jogadores, onde a atividade paranormal é abundante nos locais que você está encarregado de investigar. Sua equipe pode usar todo o equipamento de caça-fantasma que encontrar para reunir o máximo de evidências possível. Isso determinará que tipo de fantasma está assombrando o local.

Se demorar muito ou você fizer muito barulho, o ser paranormal pode encontrar e matar você. Existem três dificuldades para escolher e, dependendo de como você escolhe se comunicar com seus companheiros de equipe, existem muitas oportunidades para você assustar seus amigos.

Alien: Isolation

Este horror de sobrevivência se passa em uma atmosfera verdadeiramente horrível de pavor e perigo. Você joga como Amanda, que está em uma missão para descobrir o motivo do desaparecimento de sua mãe.

A música, o ambiente e a atmosfera criam uma sensação de medo e tensão. O alienígena está perseguindo você durante a maior parte do jogo, e seu personagem está em constante medo e terror por causa disso.

Existem algumas DLCs para aproveitar se você terminar a história principal, um dos quais permite que você jogue como a personagem do filme Alien original, Ellen Ripley. Para os fãs do filme, este jogo é óbvio para jogar durante a temporada de Halloween.

Five Nights at Freddy’s

Claro, a maioria dos jogadores sabe sobre Five Nights at Freddy’s. É um jogo de terror super popular, mas é tão bom que não podia ficar de fora desta lista.

A tarefa de proteger a Pizza de Freddy Fazbear à noite parece uma tarefa fácil até que os robôs animatrônicos comecem a se mover. O negócio está tentando economizar dinheiro, então você não tem muita eletricidade antes de todo o prédio escurecer.

Se você não pegar Freddybear ou seus amigos antes que eles cheguem até você, considere-se morto. O jogo está cheio de momentos de pulos de susto conforme você alterna entre as telas das câmeras de segurança, então esta é ótima pedida se você está procurando algo para te fazer gritar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 09 de outubro.