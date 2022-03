￼O Harry Potter aparece em Hogwarts Legends?

O Mundo Mágico será o centro das atenções no mundo dos jogos durante a temporada de férias de 2022 com Hogwarts Legacy, um novo RPG do braço de jogos da Warner Bros.

Uma tonelada de informações foi revelada sobre Hogwarts Legacy durante a apresentação do State of Play da Sony em 17 de março. Uma das notícias importantes sobre o jogo é seu período de tempo, junto com sua ambientação na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, que o título já implicava.

Uma coisa que não foi revelada, no entanto, foi se o primeiro e único mago com a cicatriz do raio apareceria. Muitos fãs conectam Hogwarts com Harry Potter, então não é de admirar que muitos estivessem curiosos se o personagem titular dos livros em que o jogo é baseado estaria aparecendo no jogo.

Como Hogwarts Legacy se passa em um período do final dos anos 1800 e Harry Potter foi para Hogwarts na década de 1990, as chances de ele aparecer são pequenas a nenhuma, a menos que haja algum tipo de mecânica de viagem no tempo.

Mas como este jogo é construído em torno do Mundo Mágico que Harry Potter tornou famoso e não apenas o próprio Escolhido, ele provavelmente não aparecerá no jogo. Isso é mais sobre Hogwarts do que sobre Harry.

Aqueles que procuram um jogo específico de Harry Potter terão que se aprofundar em alguns títulos anteriores por enquanto. Mas se Hogwarts Legacy for bem, talvez Harry possa estrear em novos consoles em algum momento nos próximos anos como DLC ou em um jogo totalmente novo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 18 de março.