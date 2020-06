Tudo que você precisa saber sobre o sistema de patentes das ranqueadas de Free Fire

O sistema de ranqueadas de Free Fire é dividido em temporadas, que geralmente duram dois meses. Quando a temporada termina, as patentes são reiniciadas.

Para conseguir jogar partidas ranqueadas em Free Fire, o battle royale da Garena, o jogador precisa chegar ao nível 5 em experiência. Depois disso, se ganha pontos ao jogar partidas e completar missões. O número de pontos coloca o jogador em uma das sete patentes existentes, pelas quais eles ganham recompensas.

Relacionado: Os 5 melhores personagens de Free Fire

Ao jogar ranqueadas, os jogadores são colocados com outros de níveis similares. No fim de cada partida, os pontos são distribuídos com base no número de abates, tempo de sobrevivência e colocação final dos jogadores. Com 1.000 pontos, você chega na patente Bronze I, a mais baixa do battle royale.

Ganhando mais pontos, você sobe nas patentes. Confira todas as patentes de Free Fire:

Bronze (I, II e III)

Prata (I, II e III)

Ouro (I, II, III e IV)

Platina (I, II, III e IV)

Diamante (I, II, III e IV)

Mestre

Desafiante

No fim de cada temporada, os jogadores recebem recompensas diferentes, dependendo da patente em que terminarem a temporada. Na temporada seguinte, você começa em uma patente mais baixa, dependendo do número de pontos. Por exemplo, terminar a temporada no Bronze ou Prata significa que você começa a próxima no Bronze I e II. Os que terminarem como Ouro e Platina começam no Prata I e II. Por fim, os jogadores do Diamante, Mestre e Desafiante começam a temporada seguinte no Ouro I e II.

Confira a lista de pontos e recompensas de cada patente em Free Fire.

Bronze I – 1000 pontos (1.000 moedas)

Bronze II – 1100 pontos (1.000 moedas + Airdrop + Scanner + 5 Tokens)

Bronze III – 1200 pontos (1.000 moedas + Fogueira + Mapa do Tesouro + 10 Tokens)

Prata I – 1300 pontos (1.500 moedas + Banner de Prata + 2 Airdrops + 20 Tokens)

Prata II – 1400 pontos (1.500 moedas + Airdrop + 2 Mapas do Tesouro + 30 Tokens)

Prata III – 1500 pontos (1.500 moedas + Fogueira + 2 Scanners + 40 Tokens)

Ouro I – 1600 pontos (2.000 moedas + Banner de Ouro + Jaqueta de Ouro + 50 Tokens)

Ouro II – 1725 pontos (2.000 moedas + Cartão XP em Dobro + Ticket de Ouro + 70 Tokens)

Ouro III – 1850 pontos (2.000 moedas + 2 Fogueiras + 2 Airdrops + 90 Tokens)

Ouro IV – 1975 pontos (2.000 moedas + 2 Airdrops + 2 Mapas do Tesouro + 110 Tokens)

Platina I – 2100 pontos (2.500 moedas + Banner de Platina + Cartão XP em Dobro + 150 Tokens)

Platina II – 2225 pontos (2.500 moedas + 2 Fogueiras + 2 Tickets de Ouro + 200 Tokens)

Platina III – 2350 pontos (2.500 moedas + 3 Scanners + 2 Airdrops + 250 Tokens)

Platina IV – 2475 pontos (2,500 coins + 3 Tickets de Ouro + 2 Mapas do Tesouro + 300 Tokens)

Diamante I – 2600 pontos (2.500 moedas + Banner de Diamante + Cartão XP em Dobro + 350 Tokens)

Diamante II – 2750 pontos (3.000 moedas + 2 Caixas + 3 Fogueiras + 425 Tokens)

Diamante III – 2900 pontos (3.000 moedas + 3 Mapas do Tesouro + 3 Caixas + 525 Tokens)

Diamante IV – 3050 pontos (3.000 moedas + 3 Airdrops + 3 Tickets de Ouro + 625 Tokens)

Mestre – 3200 pontos (5.000 moedas + Banner de Mestre + Jaqueta de Mestre + 750 Tokens)

Desafiante – 300 melhores jogadores da região (Banner de Desafiante)

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 17 de junho.