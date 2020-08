SS Esports lidera a primeira semana da Liga Brasileira de Free Fire, temporada 3

A SS Esports lidera a tabela de classificação depois da primeira semana da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). O time faz parte do Grupo A, que jogou 12 partidas até agora, enquanto os Grupos B e C só jogaram seis.

Ao longo do final de semana, os fãs tiveram 12 partidas para aproveitar. Quatro delas foram em Purgatory, quatro em Bermuda e quatro no novo mapa Kalahari.

O desempenho da SS Esports ao longo do primeiro final de semana foi impressionante, e rendeu a eles três partidas em primeiro lugar. Mas a campeã anterior, a Team Liquid, manteve seu bom desempenho e conseguiu dois “BOOYAH!” no primeiro dia. A Liquid ficou relativamente abaixo na tabela porque faz parte do Grupo B, que jogou apenas seis partidas até agora.

Confira as colocações gerais da série A da LBFF depois da primeira semana:

Time Pontos Partidas jogadas Grupo SS Esports 230 12 A Black Dragons 221 12 A Furia 208 12 A Santos 185 12 A God 182 12 A Los Grandes 149 12 A paiN Gaming 124 6 B Cruzeiro 118 6 C Team Liquid 111 6 B Red Kalunga 103 6 C LOUD 100 6 B Fear 89 6 B Corinthians 86 6 C INTZ 63 6 C Flamengo B4 55 6 B Vivo Keyd 50 6 C Kabum 50 6 B New X 40 6 C

A temporada continua por mais nove semanas, até 10 de outubro, e os 12 melhores times passam para a final da liga. Os times mais bem-colocados na final seguem para a Free Fire Continental Series 2020.

A LBFF continua em sua segunda semana no sábado, 29 de agosto, às 13h de Brasília. Você pode ver as partidas nos canais oficiais de Free Fire do Brasil na BOOYAH! e no YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 23 de agosto.