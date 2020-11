Santos HotForex lidera o primeiro dia de finais da Liga Brasileira de Free Fire 2020

As finais da terceira temporada da Liga Brasileira de Free Fire 2020 começaram hoje com 12 equipes competindo em seis partidas. Quatro times lideram o placar das finais da LBFF: Santos HotForex, Pain Gaming, Flamengo B4 e Team Liquid.

O Santos HotForex, que já havia começado a final com 20 pontos devido à vaga da equipe na fase de grupos, fez 26 abates, uma BOOYAH!, e garantiu a primeira colocação no placar com um total de 122 pontos. Em segundo lugar ficou a Pain Gaming, que conquistou a maior quantidade de pontos do dia, passando de zero pontos no placar inicial para 116 pontos após dois BOOYAH! de 25 abates.

A Team Liquid está agora em terceiro lugar depois de ganhar 111 pontos neste sábado sem BOOYAH!. As expectativas são altas para a equipe da Liquid, que foi criada no início do ano e venceu a primeira temporada da LBFF em março.

Na quarta colocação está o Flamengo B4, que liderou a competição por várias semanas e iniciou a final com 15 pontos. A equipe tem um total de 108 pontos, sem BOOYAH! neste primeiro dia de jogos.

Um time que vale a pena assistir é o SS E-Sports, que conseguiu o maior número de abates no dia e o jogador com o maior número de abates individuais até agora. A equipe também marcou o último BOOYAH! do dia e agora está em sexto lugar com 106 pontos.

O vencedor será decidido amanhã, no último dia de finais. As quatro melhores equipes da tabela de classificação ganharão uma vaga no evento da final das Américas do Free Fire Continental Series (FFCS) 2020, que começa em novembro. As seis equipes a seguir irão competir nos play-ins.

Aqui está o placar do primeiro dia de finais da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2020:

Imagem via Garena

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 31 de outubro.