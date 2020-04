Revelados novos recursos da atualização Kapella, de Free Fire

A nova atualização Kapella de Free Fire apresentará uma nova personagem e outras mudanças no jogo quando for lançada em 8 de abril.

Alguns eventos também fornecerão conteúdo para o evento. O evento para subir de nível desse domingo recompensará os jogadores com uma cabeça Doggo exclusiva por jogar uma partida em 5 de abril e o Checkin concede cinco personagens e uma carta de nível por fazer login todos os dias, de 30 de março a 11 de abril.

Captura de tela via Free Fire

A principal característica da atualização é a nova personagem, Kapella. Ela usará a habilidade Canção de Cura, que aumentará os efeitos dos itens de cura e proteção no jogo.

Um novo pet também será introduzido, Lontreta, com uma habilidade semelhante à de Kapella. Ele adicionará metade da cura recebida da Pistola de Tratamento ou do Kit Médico à barra PE.

A atualização também trará uma nova SMG, a Thompson, feita para combates de curta distância. A Granada de Fumaça se juntará aos jogos do Contra Squad e o mais novo mapa, Kalahari, receberá uma nova Caixa Camuflada, que concederá uma aparência.

Os modos Clássico e Ranqueado também terão um novo recurso, itens do Dirigível, para comemorar o evento de Páscoa.

Outras alterações incluem um aumento na taxa de disparo, precisão e velocidade de movimento da MP5 durante o disparo, alcance e tiros iniciais mais precisos. A UMP causará mais dano, a penetração da armadura aumentará, seu recuo e alcance serão reduzidos. Finalmente, a M1887 será balanceada. Também trará melhorias na interface do usuário, nas telas de resultados e nas pontuações.

Cabeça Grande é um novo modo de jogo por tempo limitado que vem com a atualização. O modo estimula uma jogabilidade agressiva com uma zona segura altamente reduzida e você revive em cinco segundos. Pode ser jogado de forma solo, em dupla ou em esquadrões. Os jogadores pousam com uma arma aleatória e revivem após cinco segundos, aterrissando novamente no mapa. A cabeça do personagem aumenta de tamanho a cada abate e o primeiro jogador ou time a atingir um limite de pontos ganha o jogo. Vai durar até 7 de abril.

Também haverá várias outras adições, incluindo um núcleo de energia aleatoriamente que fornecerá recompensas na forma de personagens. O modo ranqueado do Contra Squad chega 9 de abril, completamente separado do modo de ranqueado Clássico. “Recebemos muitos comentários de vocês dizendo que seria genial se o Modo CS pudesse ser levado ao nível competitivo.”, disse Garena. “E nós concordamos que existe um super potencial para isso.”

A Atualização Kapella será introduzida no jogo em 8 de abril após uma manutenção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 03 de abril.