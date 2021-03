Parceria de Free Fire com Attack on Titan está no ar

A parceria de Free Fire com Attack on Titan, anunciada no início de fevereiro, está no ar. Você tem até abril para aproveitar o conteúdo exclusivo da série japonesa, como novos uniformes, visuais de arma e um novo modo de jogo.

Os fãs de Attack on Titan poderão lutar em Free Fire usando itens como os uniformes icônicos da Tropa de Exploração, com direito à insígnia da divisão. Você também pode escolher se transformar no Titã de Ataque ou no Titã Encouraçado, dois dos Titãs mais populares da série, para a batalha. Novos visuais de arma de Attack on Titan também estão disponíveis para a P90 e a M1014.

Várias novidades e surpresas farão você se sentir imerso no mundo sombrio do mangá e anime japonês. Isso significa que os elementos mais característicos de Free Fire, como o avião e o air drop, estarão de cara nova.

Por fim, um novo modo de jogo foi feito especificamente para a parceria. Ele ficará disponível em 27 de março, o dia do ápice da parceria entre Attack on Titan e Free Fire. Mais detalhes serão divulgados nas redes sociais de Free Fire nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 12 de março.