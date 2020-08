Novo personagem de Free Fire, Jai revelado

Um novo personagem de Free Fire chamado Jai pode estar chegando ao Battle Royale em breve. Jai, que já havia vazado brevemente em julho, é supostamente inspirado no famoso ator indiano de Bollywood Hrithik Roshan.

Jai é um agente da SWAT treinado para atuar em operações de alto risco e será o primeiro personagem a representar a Índia no jogo da Garena. O país tem seu próprio servidor do Battle Royale e hospeda uma das maiores comunidades de Free Fire do mundo.

Screengrab via Garena

Relacionado: Garena apresenta Free Fire Continental Series 2020

Vazamentos sugerem que Jai chegará nos próximos dias, com base em uma pequena atualização do jogo em 27 de agosto. Esta atualização supostamente também traz o evento La Casa de Papel para o mapa das Bermudas, anunciado no início de agosto. Um evento para a atualização já está disponível no jogo, dando dois vouchers Diamond Royale aos jogadores que baixarem a nova versão.

As páginas de mídia social do Free Fire também vinham dando dicas de que um novo personagem relacionado às mudanças nas Bermudas estava chegando, confirmando as suspeitas da nova atualização. Jai pousará no jogo com a habilidade Furious Reload, que recarregará automaticamente uma porcentagem da munição de uma arma usada para matar um inimigo. Essa habilidade economiza tempo, pois os jogadores não terão que recarregar suas armas durante o combate.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 27 de agosto.