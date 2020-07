As inscrições do Servidor Avançado da atualização OB23 de Free Fire estão abertas até 19 de julho. Os jogadores que quiserem se inscrever para ter acesso devem ter um dispositivo Android e fazer login no site oficial do Servidor Avançado com suas contas do Facebook.

A primeira rodada de inscrições está aberta de 10 a 15 de julho, e a segunda de 16 a 19 de julho. Ainda não há previsão de quando o servidor estará aberto oficialmente para os jogadores, mas provavelmente seria nos últimos dias de inscrição.

O Servidor Avançado é um APK que os jogadores que querem participar devem baixar para testar os novos recursos que a Garena planeja lançar na próxima atualização do battle royale. É possível até conseguir recompensas de até 3.000 diamantes por relatar erros encontrados no servidor.

A atualização OB23 de Free Fire deve ser lançada no fim de julho. Vazamentos sugerem que Lucas, jogador de futebol, será o novo personagem dessa atualização. Sua habilidade deve aumentar a vida máxima do jogador com cada abate, permitindo que ele tenha mais de 200 de vida, dependendo de quantos abates conseguir.

Vazamentos também sugerem que uma nova arma AUG e um novo pinguim será adicionado ao jogo. Mais informações dos recursos da atualização OB23 serão divulgadas quando o Servidor Avançado estiver oficialmente para testes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 13 de julho.