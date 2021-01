Garena e McLaren Racing se juntam em parceria no jogo

Os resultados dessa parceria devem ser divulgados no meio do ano.

A equipe britânica McLaren Racing anunciou uma nova parceria com a Garena.

Essa colaboração acontecerá “dentro de um jogo” e será lançada no meio do ano de 2021. Free Fire não foi mencionado no anúncio, mas a maior parte dos fãs acredita que tenha sim algo a ver com o battle royale.

No blog, o texto até mencionava o piloto Lando Norris, que faz parte da equipe de Fórmula 1 da McLaren, como parte importante da parceria. Ainda não foram revelados mais detalhes, mas os fãs de Free Fire já têm especulações baseadas no servidor avançado do jogo.

Um novo personagem chamado Shiro apareceu no servidor avançado OB26 de Free Fire. Shiro é descrito como o entregador mais rápido da cidade, o que pode ser uma ligação com a McLaren Racing. Abaixo do personagem, também é mostrada uma caixa preta, o que pode significar que uma nova parceria vem aí.

A habilidade “Entrega de Dano” de Shiro marca os inimigos que o atacam, revelando-os no mapa por alguns segundos. Apesar de o personagem aparecer pela primeira vez no servidor avançado OB26, isso não quer dizer que ele chegará logo ao jogo, então pode ser que ele seja parte da colaboração com a McLaren e chegue a Free Fire em meados deste ano.

“2020 foi um ano que trouxe destaque aos jogos para muitas pessoas em todo o mundo”, disse Mark Waller, CCO da McLaren Racing. “A McLaren e a Garena têm histórico de criar conteúdo interessante para a comunidade dos games. Estamos muito felizes em trabalhar juntos para ampliar nossas habilidades e possibilidades de levar conteúdo aos fãs do mundo todo.”

Será mais uma colaboração na conta da Garena para o Free Fire. Outras grandes parcerias incluem a série da Netflix La Casa de Papel, a franquia One-Punch Man, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo e os DJs Alok e KSHMR.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 22 de janeiro.