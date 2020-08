Garena apresenta a Free Fire Continental Series 2020

A Free Fire Continental Series 2020 (FFCS) será composta de três competições internacionais online que acontecem simultaneamente nas Américas, na Ásia e na EMEA (Europa, Oriente Médio e África). O evento foi anunciado hoje pela Garena como substituto da Free Fire World Series 2020, que deveria acontecer no Brasil mas foi cancelada devido à pandemia de coronavírus.

O formato da Free Fire Continental Series será de seis partidas nos mapas battle royale Bermuda, Purgatory e Kalahari. A premiação total de cada torneio regional será de 300.000 dólares (cerca de 1,5 milhão de reais).

A FFCS começa simultaneamente em 21 de novembro e a final acontece em 28 e 29 de novembro. A região das Américas será composta de jogadores do Brasil e do restante da América Latina (LATAM), enquanto a EMEA terá jogadores da Rússia, da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África. Por fim, a região da Ásia terá times da Taipé Chinesa, Índia, Indonésia, Camboja, Tailândia, Filipinas e Vietnã.

Imagem via Garena

Em 2019, a final da Free Fire World Series aconteceu no Brasil e teve pico de audiência de mais de um milhão de espectadores. A vitória do Corinthians chamou muita atenção de grandes organizações internacionais como a Team Liquid, que anunciou um time de Free Fire logo depois. A edição de 2020 deveria ser ainda maior, mas acabou sendo só mais um entre os tantos torneios internacionais que foram cancelados devido à pandemia.

O anúncio da FFCS foi uma das muitas tentativas da Garena de ainda manter o engajamento do público durante esses tempos difíceis. Depois de realizar vários torneios regionais menores desde março, a desenvolvedora do battle royale aposta em algo maior, mas ainda online.

