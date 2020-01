Garena adiciona cartão de salas personalizadas à loja de Free Fire

Agora, os jogadores podem adquirir cartões de salas personalizadas na loja de Free Fire. A Garena adicionou recentemente os cartões à loja e cada um custa 100 diamantes.

Os cartões de salas personalizadas podem ser usados para criar salas personalizadas, que permitem que os jogadores joguem apenas com amigos ou criem pequenos campeonatos ou partidas de treino. Obviamente, a classificação do jogador não tem influência sobre as partidas personalizadas.

Imagem via Garena

O dono da sala personalizada também pode escolher configurações personalizadas para a partida que será jogada. Isso inclui escolher o mapa, número de jogadores e se haverá espectadores ou não, além de outras opções como velocidade de movimento, vida dos jogadores, dano da queda e mais.

As opções não só permitem experimentação dentro do jogo por diversão, mas também são ótimas para os criadores de conteúdo, que podem usar as salas personalizadas para criar tipos novos de conteúdo.

Cada cartão de sala personalizada custa 100 diamantes; porém, há outra maneira de consegui-los de graça. Você pode entrar ou formar guildas e jogar junto com amigos em ranqueadas ou partidas clássicas para obter as tags militares. Elas dão diferentes recompensas aos membros da guilda, incluindo um cartão de sala personalizada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 16 de janeiro.