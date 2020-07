Free Fire organiza concurso com um prêmio de 25.000 diamantes

A Free Fire lançou hoje seu próprio concurso de skin, no qual o vencedor receberá 25.000 diamantes. Skins são uma parte importante do battle royale de Garena, e agora os jogadores podem ter um pedaço de si no jogo, enviando designs ou votando na melhor skin.

Os jogadores que desejam participar precisam fazer o download do modelo disponível no site oficial do concurso e enviar seus desenhos originais até 9 de agosto. Depois disso, de 10 a 23 de agosto, os desenhos que se encaixam nos pré-requisitos passarão para a votação. Os designs precisam seguir as regras listadas no site e não podem ter conteúdo obsceno ou ofensivo, promover armas reais, drogas, álcool ou ter uma agenda política.

A votação será aberta aos jogadores em 24 de agosto e durará até 30 de agosto. Os jogadores devem fazer login no Free Fire para votar e poderão votar 10 vezes por dia. Uma conta não pode votar no mesmo design mais de uma vez por dia.

Um total de 14 designs ganhará prêmios diferentes. Os juízes escolherão os três principais da lista de mais votados do Free Fire. O vencedor do primeiro lugar receberá 25.000 diamantes, enquanto o segundo e o terceiro lugares receberão 15.000 e 10.000 diamantes, respectivamente. O vencedor do Prêmio de Popularidade, o projeto mais votado que não entrou entre os três primeiros, também recebe 10.000. Finalmente, os outros 10 projetos mais votados recebem o prêmio Super Star e 2.000 diamantes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 11 de julho.