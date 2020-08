Free Fire atinge novo número recorde de 100 milhões de usuários diários em 2020

Free Fire atingiu um pico de 100 milhões de usuários diários no segundo trimestre de 2020, de acordo com o relatório do segundo trimestre da Sea Limited divulgado hoje. O relatório também indica que o Battle Royale da Garena continua a ser o jogo móvel de maior bilheteria no sudeste da Ásia e na América Latina, de acordo com a App Annie.

O número recorde de 100 milhões de jogadores de Free Fire diários é ainda mais impressionante, pois o jogo aumentou seus usuários em 20 milhões em apenas um trimestre. No relatório do quarto trimestre de 2019 da empresa, o jogo atingiu uma contagem de 60 milhões de usuários diários, mostrando um aumento extraordinário de 40 milhões de usuários em dois trimestres consecutivos.

As far as we can tell, this makes Free Fire the most popular battle royale title in the world. — Roundhill Investments (@roundhill) August 18, 2020

Nos torneios de esportes, Free Fire também mostrou números surpreendentes, acumulando 120 milhões de visualizações online no segundo trimestre de 2020. O relatório também aponta o sucesso do Free Fire Asia All-Stars 2020, um torneio online hospedado em junho que chegou a 20 milhões de visualizações em dois dias.

Esses números comprovam que a estratégia da Garena de interagir com a comunidade do Free Fire durante a pandemia do coronavírus está funcionando. Desde março, todos os campeonatos internacionais, como a Copa dos Campeões do Free Fire e a Série Mundial, foram cancelados devido à pandemia. Para contornar esta situação mundial, Garena organizou muitos torneios online regionais para times profissionais e jogadores casuais. A empresa também anunciou novos conteúdos empolgantes, como a parceria com a Netflix para um evento temático de Money Heist no jogo.

Recentemente, a Garena também introduziu um novo formato para substituir a cancelada Free Fire World Series, que deveria acontecer no Brasil no último trimestre do ano. A Free Fire Continental Series 2020 acontecerá online e simultaneamente em três regiões ao redor do mundo em novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 18 de agosto.