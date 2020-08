Evento de terceiro aniversário de Free Fire terá personagens gratuitos

Em agosto, Free Fire está comemorando seu aniversário com um evento que começou no dia 13 e vai até o fim do mês. Antes de mais detalhes do evento serem revelados, a atualização OB23, que saiu em 29 de julho, foi chamada de 3volução em homenagem ao aniversário.

O servidor do battle royale entrou em manutenção um dia antes do evento para receber as novidades. A Garena prometeu diversos sorteios, um novo visual para o mapa Bermuda e mais de 5.000 códigos de Passe de Elite nas redes sociais do jogo ao longo do evento.

Relacionado: Os 5 melhores personagens de Free Fire

O dia mais aguardado do evento é 22 de agosto, quando todos que entrarem no jogo poderão escolher um personagem gratuito entre 12 opções: Kelly, Paloma, Kapella, Wukong, Jota, Notora, Steffie, A124, Alvaro, Shani, Rafael e Maxim. Eles também receberão fragmentos de Cubo Mágico ao fim de cada partida em 22 de agosto. Ao conseguir 100 fragmentos, será possível trocar por uma skin permanente gratuita.

A Garena também recomenda que você convide seus amigos para o jogo em 22 de agosto, e promete prêmios de até 30.000 diamantes.

De 15 a 27 de agosto, os jogadores recebem quatro missões de aniversário. Ao completá-las, você obtém tokens que podem ser usados em uma loja exclusiva do evento, que também terá personagens gratuitos, como Wolfrahh, Hayato, Moco, and Laura.

O mapa Bermuda do modo Contra Squad foi remasterizado em comemoração ao terceiro aniversário do battle royale. Quatro novas áreas foram ou serão reveladas durante o evento: Fisherman’s Creek e Academy em 13 de agosto, Hydropower em 19 de agosto e Yagami Garden em 22 de agosto.

Você poderá testar todos os personagens de Free Fire gratuitamente ao longo do evento. A cada sete dias, um novo grupo de nove personagens estará disponível para teste gratuito.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 13 de agosto.