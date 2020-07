Evelyn, nova personagem de Free Fire, está disponível

A nova personagem de Free Fire, Clu, foi anunciada em maio, mas não tinha sido adicionada ao battle royale até esta semana. Conhecida no servidor brasileiro como Evelyn, mas originalmente chamada Clu, a detetive particular tem a habilidade de localizar inimigos.

No Brasil, Evelyn está disponível em um Royale especial até 14 de julho. Se a Garena seguir o mesmo padrão dos últimos lançamentos, ela deve ficar disponível para compra direta na loja depois desse período.

Evelyn deveria ser lançada na atualização OB22, mas foi lançada apenas no Servidor Avançado na época. Sua habilidade notória, Entregando o Ouro, localiza inimigos que não estejam agachados ou deitados em um raio de 30 metros. A habilidade dura 5 segundos no primeiro nível. A cada nível, a duração aumenta em 0,5 segundo e o alcance aumenta em 5 metros. No nível 4, Evelyn também consegue compartilhar a habilidade com seus aliados.

A habilidade da nova personagem parece o Olho Hacker de Moco, com a diferença principal de que Evelyn pode exibir a localização do inimigo sem precisar atingi-lo.

Evelyn foi adicionada ao battle royale da Garena 20 dias antes do previsto para a próxima atualização. A OB23 deve estar disponível ao fim de julho, mas a Garena não divulgou muito mais que isso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 09 de julho.