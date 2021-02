Data de lançamento da atualização do OB26 do Free Fire revelada

A próximo atualização do Free Fire vai ser lançada em breve. A atualização OB26 estará oficialmente disponível para todos os jogadores em 4 de fevereiro após a manutenção do servidor. Alguns dos novos recursos que vêm para o Battle Royale já foram revelados pela Garena e testados por jogadores no Servidor Avançado.

A data do lançamento foi revelada em um evento no jogo que recompensa os jogadores que se pré-registraram para a nova atualização de 4 a 8 de fevereiro. Eles poderão reivindicar um Voucher de Arma Royale e um Voucher de Diamond Royale.

Um dos maiores novos recursos que chegam ao jogo com a atualização do OB26 é o novo personagem Skyler. Inspirado no famoso cantor vietnamita Son Tung M-TP, a colaboração já foi confirmada pela Garena e trará mais uma música para Free Fire. A habilidade ativa de Skyler enviará ondas sônicas para destruir as paredes de vidro.

Um novo modo de corrida de carros também será introduzido no jogo. O novo modo será uma boa maneira para os jogadores praticarem suas habilidades de direção e testarem a buzina do novo carro.

Um mini drone é um dos recursos que vêm com a atualização do OB26 também. Será muito útil para jogadores que gostam de ser mais agressivos no jogo, já que poderão encontrar todos os jogadores escondidos.

Outros recursos serão anunciados nas notas de atualização oficiais nos próximos dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 31 de janeiro.