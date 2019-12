Como encontrar o Baú do Tesouro do Pirata do dia 19 em Free Fire

Cada dia de dezembro traz um novo esconderijo para o bau do tesouro do pirata no free fire. Uma vez encontrados, os baus oferecem vários itens para ajudar os jogadores a ganhar o jogo e recompensas adicionais após desbloquear todos os 15 deles.

A terceira edição do evento de Natal do Free Fire apresenta itens exclusivos, como os itens de fantasia de ano novo que podem ser comprados com Esferas, bem como o giro diário da roda Virada Natalina e uma nova arma de Winterlands.

Captura de tela via Free Fire

Qual é a localização do baú em 19 de dezembro? O mini-mapa mostra edifícios lado a lado, que são, na verdade, uma parte da pedreira no purgatório.

O tesouro pode ser desenterrado entre as construções e os hangares. Você pode querer se concentrar em pegar alguns equipamentos, em vez de se apressar para desenterrar o tesouro, já que muitos jogadores já sabem que ele está lá e também querem levá-lo.

Durante o evento, os jogadores podem girar a roda Virada Natalina e encontrar um tesouro com um novo local a cada dia. Desde ontem, também foi lançada uma nova skin de arma Royal M60.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 19 de dezembro.