Como assistir à Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2021

A primeira temporada da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2021 começa no dia 23 de janeiro com a primeira divisão do torneio.

Com uma premiação de aproximadamente US$ 140.000, a competição terá sua grande final em 20 de março.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a Liga Brasileira de Free Fire(LBFF) 2021.

Formato

Dezoito equipes são divididas em três grupos que vão competir todos os finais de semana em rodadas. Cada dia de competição consistirá em seis partidas alternadas nos três mapas disponíveis: Kalahari, Purgatório e Bermuda.

Para as finais, as equipes receberão vantagens de acordo com sua posição no placar da competição. Nas edições anteriores, a pontuação passou de 20 para o primeiro colocado a zero para a equipe em último lugar.

As equipes na parte inferior do placar final competirão na segunda divisão da competição na próxima temporada.

Stream

A primeira temporada de 2021 da LBFF será transmitida a partir das 12h no canal oficial do Free Fire Brazil no YouTube e no BOOYAH!, A plataforma de streaming da Garena. O LBFF também será transmitido pela TV aberta pela primeira vez. Os jogadores poderão assistir ao torneio no Loading, uma rede multiplataforma que também conta com canais de TV.

Os fãs que falam inglês poderão assistir e acompanhar a LBFF em inglês pela primeira vez. Com uma equipe dos anfitriões britânicos Jon Cotterill e Carol Bombshell, a competição será ao vivo ao mesmo tempo no canal global do Free Fire.

Equipes

Grupo A

SS E-Sports

Cruzeiro

INTZ

B4

LOUD

Fluxo

Grupo B

Vivo Keyd

Corinthians

Team oNe

Black Dragons

FURIA

Flamengo

Grupo C

Team Liquid

Red Canids Kalunga

Santos

paiN Gaming

GOD eSports

Meta Gaming

Cronograma

Primeira rodada (23 de janeiro): Grupos A e B

Segunda rodada (24 de janeiro): Grupos A e C

Terceira rodada (30 de janeiro): Grupos C e B

Quarta rodada (31 de janeiro): Grupos A e B

Quarta rodada (6 de fevereiro): Grupos A e C

Sexta rodada (7 de fevereiro): Grupos B e C

Sétima rodada (13 de fevereiro): Grupos A e B

Oitava rodada (14 de fevereiro): Grupos A e C

Nona rodada (20 de fevereiro): Grupos B e C

Rodada 10 (21 de fevereiro): Grupos A e B

Rodada 11 (27 de fevereiro): Grupos A e C

Rodada 12 (28 de fevereiro): Grupos B e C

Rodada 13 (5 de março): Grupos A e B

Rodada 14 (6 de março): Grupos A e C

Rodada 15 (7 de março): Grupos C e B

Rodada 16 (12 de março): Grupos A e B

Rodada 17 (13 de março): Grupos A e C

Rodada 18 (14 de março): Grupos C e B

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 21 de janeiro.