Como assistir a 3ª temporada da Liga Brasileira de Free Fire – Série A

A terceira temporada da série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) ou da Liga Brasileira de Free Fire começará no dia 22 de agosto. Vinte e quatro times de todo o país lutarão por uma parte do prêmio e das vagas para a Free Fire Continental Series 2020.

A Team Liquid é a atual campeão da LBFF depois de ficar em primeiro lugar na temporada inicial em abril. A segunda temporada da liga teve de ser cancelada, no entanto, devido à pandemia do COVID-19.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a terceira temporada da LBFF.

Formato

O campeonato foi dividido em dois: a fase regular e as finais.

A fase regular vai durar nove semanas, de 22 de agosto a 10 de outubro. Seis partidas serão disputadas no sábado e domingo de cada semana.

As 24 equipes foram divididas em três grupos de seis equipes cada para a fase regular. Dois grupos competirão ao mesmo tempo.

Nesta temporada, Kalahari também foi adicionado ao LBFF. Será jogado em rotação junto com as Bermudas e o Purgatório.

Após a fase regular, as 12 melhores equipes avançam para as finais em 31 de outubro e 1 de novembro. As equipes colocadas entre a 13ª e a 15ª posição competirão na Série de Promoção contra oponentes da Série B para ficar na Série A. duas equipes serão rebaixadas para a Série B.

Times

Grupo A

Black Dragons

Furia Esports

Los Grandes

GOD Esports

Santos HotForex

SS Esports

Grupo B

Fear

Flamengo B4

LOUD

Kaboom!

paiN Gaming

Team Liquid

Grupo C

Corinthians Free Fire

Esports Cruise

INTZ

New X

Red Canids Kalunga

Vivo Keyd

Distribuição de pontos

Veja como os pontos serão distribuídos em cada partida da LBFF. Cada abate concederá dois pontos.

Primeiro lugar: 20 pontos

Segundo lugar: 17 pontos

Terceiro lugar: 15 pontos

Quarto lugar: 13 pontos

Quinto lugar: 12 pontos

Sexto lugar: 10 pontos

Sétimo lugar: 6 pontos

Oitavo lugar: 4 pontos

Nono lugar: 3 pontos

10º lugar: 2 pontos

11º lugar: 2 ponto

12º lugar: 0 pontos

Stream

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo no site oficial do Free Fire Brasil BOOYAH! e canal do YouTube. As partidas começarão às 13h00.A programação detalhada de todo o LBFF pode ser lida aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 21 de agosto.