Atualização OB20 do Servidor Avançado de Free Fire mostra nova arma no mapa Kalahari

Os jogadores que estão testando a atualização OB20 de Free Fire no Servidor Avançado relataram que há uma nova arma no mapa Kalahari. Ela se chama Arma de Escudo e cria um escudo que protege o jogador e reduz o dano recebido de projéteis.

Essa seria a primeira arma de Free Fire que pode ser usada para atirar e proteger o jogador ao mesmo tempo. Mas o dano dela é, aparentemente, mais baixo que o das outras armas disponíveis no jogo, sendo apenas 10 no corpo e 90 na cabeça.

O escudo cobre o corpo inteiro do jogador quando está no chão, o que pode fazer com que a Arma de Escudo seja uma boa escolha para lutas próximas. Além disso, a precisão da arma pode ser útil para iniciantes.

Além das novidades do mapa Kalahari, a atualização OB20 também terá uma nova personagem, Steffie. Ela é uma artista que usa graffiti para reduzir dano. No nível 1, Steffie pode reduzir o dano de explosão em 15% e o dano de projéteis em 5% por cinco segundos.

O modo Tiro Perfeito é outra novidade da atualização OB20 de Free Fire. Tiro Perfeito divide os jogadores em dois times com uma arma cada um. Ao abater inimigos, o jogador recebe Emblemas de Abate que podem ser usados para atualizar a arma. O time que atualizar a arma para o nível máximo e eliminar um inimigo com ela vence o jogo.

A atualização também terá novos emotes, uma nova fábrica perto da garagem em Bermuda, o Modo Esquadrão Antibombas e um novo pet chamado Poring.

Os jogadores que tiverem registro no Servidor Avançado podem testar a atualização OB20 até 7 de fevereiro. Vazamentos sugerem que a atualização estará disponível para todos os jogadores em 12 de fevereiro. Pode haver mais novidades depois de os servidores de testes serem fechados pela Garena.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.