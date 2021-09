Traje de Naruto pode estar no passe de batalha da Temporada 8 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

No último mês, vêm circulando rumores de que um dos personagens mais icônicos da história dos animes faria parte da próxima temporada de Fortnite — e agora parece que a chegada de Naruto à ilha está mesmo confirmada.

O streamer de Fortnite CandywingX, que conversou com Donald Mustard, diretor criativo da Epic Games e de Fortnite, confirmou durante sua transmissão que um dos novos trajes será de Naruto.

Isso parece confirmar vazamentos anteriores, que incluíam a informação de que o traje seria lançado originalmente na temporada 5 do Capítulo 2. No começo de agosto, foi confirmado que a Epic Games tinha obtido os direitos de uso do icônico personagem.

Até agora, o traje não foi revelado oficialmente, então não se sabe exatamente como será essa colaboração. Mas, faltando apenas uma semana para o fim da sétima temporada, talvez não demore muito para sabermos mais.

Essa não é a primeira colaboração com personagens queridos da cultura pop, muito menos o primeiro personagem de anime no mundo Fortnite. O traje pode ter o estilo 2D já visto em trajes como Rick Sanchez, de Ricky and Morty, ou assumir o estilo próprio do jogo, como a maioria dos trajes.

A oitava temporada do Capítulo 2 de Fortnite começa em 13 de setembro. Quando o passe de batalha for revelado, pouco antes do fim da manutenção dos servidores, saberemos mais sobre esse e todos os outros novos trajes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 07 de setembro.