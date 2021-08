Traje de Mulher-Maravilha será lançado em Fortnite em 19 de agosto | Dot Esports Brasil

Mais uma integrante da Liga da Justiça está chegando a Fortnite durante a sétima temporada do Capítulo 2.

Um traje da Mulher-Maravilha ficará disponível na loja de itens de Fortnite a partir de 19 de agosto. Se não quiser gastar seus preciosos V-Bucks no traje, você também pode tentar consegui-lo através do campeonato que acontecerá no jogo em 18 de agosto.

O conjunto do traje terá vários itens diferentes, incluindo a Asa-delta Asas da Águia Dourada, o Machado de Atena, o Acessório para as Costas Manto de Diana e a Tela de Carregamento Trindade da DC, que também conta com outros dois integrantes da Liga da Justiça: Super-Homem e Batman.

Imagem via Epic Games

O conjunto do traje também inclui a variante de Armadura da Mulher-Maravilha. Todos que participarem do Campeonato Mulher-Maravilha também recebem a Tela de Carregamento Amazonas Honorárias, que é diferente daquela incluída no conjunto da loja de itens.

O preço exato do conjunto ainda não foi revelado. Esses conjuntos, no entanto, costumam custar cerca de 2.400 V-Bucks, então podemos esperar algo parecido.

A chegada da Mulher-Maravilha ao jogo não é nenhuma grande surpresa. Fortnite está comprometido a parcerias com grandes franquias e a Epic também tem trabalhado muito com a DC recentemente.

Sanguinário e Super-Homem acabaram de entrar no jogo, então era uma questão de tempo até a Mulher-Maravilha chegar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tanner Pierce no Dot Esports no dia 16 de agosto.