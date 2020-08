Todos os desafios Despertar de Jennifer Walters/Mulher-Hulk em Fortnite e como completá-los | Dot Esports Brasil

Jennifer Walters, também conhecida como Mulher-Hulk, será a voz e os punhos da justiça na temporada 4 de Fortnite Capítulo 2.

Mas há algumas coisas a fazer antes de poder liberar a heroína verde. Você consegue acesso ao traje da identidade civil da Mulher-Hulk, Jennifer Walters, no nível 22. No entanto, só será possível se transformar em sua identidade secreta um pouco depois, usando o gesto “Sobrecarga de Gama”, que só pode ser desbloqueado depois de completar os desafios Despertar de Walters.

O Passe de Batalha da quarta temporada custa 950 V-Bucks (aproximadamente R$30) e dá acesso a um grande elenco de heróis e vilões da Marvel.

Imagem via Epic Games

Saiba como completar os desafios Despertar da Jennifer Walters.

Visite o escritório de Jennifer Walters como Jennifer Walters

Depois de equipar o traje de Walters, a primeira coisa que você precisa fazer é visitar seu escritório.

Sério, é só isso. O escritório dela fica na Via do Varejo e é só ir até lá, talvez pegar uns bons saques no caminho, para concluir o primeiro desafio.

Elimine capangas do Doutor Destino como Jennifer Walters

Depois, dirija-se ao lugar antes conhecido como Parque Agradável, que foi dominado pelo Doutor Destino. Será preciso matar três capangas que patrulham a área, mas pode ser mais fácil encontrá-los se você for direto à casa do Destino, na porção norte do local. Eles parecem estar usando imitações baratas das roupas do Doutor Destino, e vão atirar com suas Espingardas de Combate se perceberem você lá.

O Domínio do Destino será um local importante no futuro. Há muitos desafios feitos lá e, se você tiver sorte (ou azar, dependendo do momento), pode até encontrar o próprio Doutor Destino.

Use um gesto como Jennifer Walters depois de quebrar vasos

Para o último desafio, é preciso se banhar em radiação gama ao quebrar um vaso. Há três locais diferentes em bordas do mapa onde você pode encontrar vasos. Eles estão marcados com símbolos de alerta de radiação abaixo:

Imagem via Epic Games

Quebre o vaso (suas tendências destrutivas interiores ficarão satisfeitas), use o gesto Sobrecarga de Gama para comemorar e recebe em troca a estilosa She-Hulk.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 27 de agosto.