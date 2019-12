Que horas começa o Festival Invernal de Fortnite?

Chegou a melhor época do ano e, com ela, a Epic Games planejou muito conteúdo novo para esta edição do Festival Invernal de Fortnite.

O Festival Invernal inclui novos desafios 14 Dias de Fortnite, que serão liberados diariamente e terão recompensas como acessórios para as costas, gestos, envelopamentos, uma picareta e muito mais, segundo o minerador de dados HYPEX. Além dos desafios, os fãs de Fortnite também terão trajes temáticos de Natal, que provavelmente terão um preço alto.

HYPEX – Fortnite Leaks & News on Twitter Here’s the Free Winterfest (14 Days Of Christmas) Rewards!

Quando o fim do mês estiver mais próximo, deve haver um evento natalino, mas não se sabe se será um evento relacionado à história geral ou um evento fechado. Por fim, o mapa inteiro deve ficar coberto de neve, como nos anos anteriores, de acordo com os mineradores de dados HYPEX e Kleinmike.

HYPEX – Fortnite Leaks & News on Twitter SNOW MAP SOON!! Via: me & @xKleinMikex

O Festival Invernal de Fortnite acontece de 17 de dezembro a 6 de janeiro de 2020. Já que o evento dura menos de um mês, será preciso desbloquear os desafios o mais rápido possível.

Esse é o próximo evento da Epic depois do grande sucesso que foi o evento de Star Wars, que mostrou aos jogadores de Fortnite uma cena de Star Wars: A Ascensão Skywalker antes de seu lançamento, nesta semana.

O evento introduziu os Sabres de Luz, armas clássicas do universo de Star Wars, além de Stormtroopers e seus Blasters. Os fãs também puderam ter acesso a uma asa-delta temática de Star Wars.

Parece que os fãs de Fortnite vão ficar mal-acostumados com tanto conteúdo nesse período de fim de ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 16 de dezembro.