Quando é o evento final do Capítulo 2 de Fortnite?

O segundo capítulo de Fortnite finalmente está acabando, e não seria um adeus de verdade sem um evento inesquecível.

O Capítulo Dois será concluído em um evento ao vivo do qual todos os jogadores podem participar. Esse evento também dá início ao terceiro capítulo de Fortnite. Embora ainda não haja muitas informações sobre as aventuras que nos aguardam no Capítulo Três de Fortnite, tudo indica que vamos descobrir com o que estamos lidando no evento ao vivo.

Para participar do evento ao vivo, é recomendável entrar em Fortnite de 20 a 30 minutos antes do horário marcado e garantir sua vaga. Os servidores costumam ficar lotados antes do evento, impossibilitando que você entre no jogo se estiver atrasado.

Confira o que você precisa saber sobre O Fim, o evento ao vivo do Capítulo Dois de Fortnite.

Quando começa o evento final do Capítulo 2 de Fortnite?

O último evento ao vivo do Capítulo Dois, que inicia a narrativa do Capítulo Três, acontecerá às 18h BRT de 4 de dezembro.

Embora não haja intervalos entre as temporadas, esse não é o caso para os capítulos. Quando o Capítulo Um terminou, Fortnite ficou offline por alguns dias até o segundo capítulo começar. Mineradores de dados de Fortnite, como HYPEX, já comentaram isso e até têm uma data estimada de início para o terceiro capítulo. O Capítulo Três de Fortnite deve começar em 7 de dezembro, segundo vazamentos.

No entanto, como a Epic Games ainda não mencionou datas, essas informações não estão confirmadas. A data de início do novo capítulo vai depender dos desenvolvedores e de seus cronogramas.

O início de um novo capítulo trará um novo passe de batalha e novos desafios a concluir, com recompensas diversas. Também pode haver uma nova animação ou cena jogável no início do novo capítulo, como aconteceu nas últimas temporadas de Fortnite.

