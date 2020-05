Perita em Reconhecimento, traje mais raro de Fortnite, volta à Loja de Itens | Dot Esports Brasil

Depois de mais de 900 dias, o traje mais raro de Fortniter retorna. A Perita em Reconhecimento finalmente deu as caras na Loja de Itens.

A loja de Fortnite costuma atualizar durante a noite, mas, por algum motivo, a Perita em Reconhecimento apareceu na manhã de hoje, por volta das 6h BRT. O traje custa 1.200 V-Bucks e tem até uma variante com chapéu equipado.

Captura de tela via Epic Games

O traje Perita em Reconhecimento foi vendido pela primeira vez em outubro de 2017, pouco depois do lançamento original do battle royale de Fortnite. Ela não aparecia na loja desde 11 de novembro de 2017, logo antes de Fortnite explodir em termos de popularidade e número de jogadores.

Somente os verdadeiros jogadores mais antigos do battle royale poderiam ter o traje, que se tornou um dos mais raros do jogo. Agora, porém, com o retorno, podemos esperar dezenas de Peritas em Reconhecimento por aí.

Caçar trajes raros é um passatempo dos jogadores mais ávidos de Fortnite, que costumam vê-los como motivo de orgulho. Trajes como a Patrulheira Carniçal eram cobiçados por sua raridade, e a Epic até os trouxe de volta à loja. É uma boa estratégia para vender V-Bucks, e funciona.

A Loja de Itens de Fortnite deve ser atualizada à noite, então garanta a Perita em Reconhecimento antes que ela suma por mais dois anos e meio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 27 de maio.